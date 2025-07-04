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Стоил 500 млн рублей, с горем пополам собрал 180: даже фанаты сказок не смотрели этот фильм, снятый на народные деньги

4 июля 2025 13:46
Стоил 500 млн рублей, с горем пополам собрал 180: даже фанаты сказок не смотрели этот фильм, снятый на народные деньги

Деньги ушли в никуда. 

Если бы в кинотеатрах прокатывали воздух, он собрал бы больше. Так можно подвести итоги выхода фэнтези «Василиса и хранители времени» Павла Лунгина — проекта с амбициями, бюджетом в почти полмиллиарда рублей, оставшимся невидимым для большинства зрителей.

О качестве этой сказки даже не спорили, ведь она попросту прошла мимо людей. При огромных затратах, почти не было рекламной компании. Хотя казалось бы, тут тебе и загорелая Дарья Мороз, Сергей Гармаш и, в общем-то, неплохие актеры.

Фильм хорош...на бумаге

Стоил 500 млн рублей, с горем пополам собрал 180: даже фанаты сказок не смотрели этот фильм, снятый на народные деньги

По описанию все серьёзно. Легендарный режиссёр Лунгин впервые снимает детскую сказку, взяв деньги у Фонда Кино (50 млн безвовзратно). В ролях — звезды, по словам прокатчиков, только на продвижение ушло свыше 100 миллионов. Вот только купили билеты на него, кажется, лишь те, кто бродил в кинотеатре и не знал, что посмотреть.

Сейчас у ленты с оценкой 4,2 на КП сборы застыли на отметке в 1,89 млн долларов. По среднему курсу 2024 года это 178-180 млн рублей. Напомним, затраты на фильм составили 500 млн (и еще неясно, входили ли 100 млн за продвижение в эту сумму).

Отзывы тех, кто все же решился

Стоил 500 млн рублей, с горем пополам собрал 180: даже фанаты сказок не смотрели этот фильм, снятый на народные деньги

Откровения зрителей, всё-таки рискнувших посмотреть «Василису», звучат сурово, но оправданно. Магический сюжет о Божественных Бомжах, мутных моральных уроках и трансформации собаки в голого мужчину — выглядит зрелище как «артхаус сказка для самых маленьких».

И всё бы ничего, если бы не пафос и абсурдность: тут вам и экология, и семейные травмы, и закос под Marvel в финале. Обычному ребёнку отсылки не разобрать, взрослому — не вынести этот балаган.

Графику не довели до ума, костюмы — мешанина из комиссионки и театральных нарядов.

Картина исчезла из проката так же быстро, как и появилась — не вызвав ни восторгов, ни скандалов. Даже хейт толком не случился. Что уж говорить, если 500 миллионов рублей не смогли породить хотя бы мем.

«Это просто позор»: автор «Колеса времени» в шоке от отмены сериала — и катит бочку на шоураннеров.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Василиса и хранители времени» (2024)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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