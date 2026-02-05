Оповещения от Киноафиши
Стоил $35 млн, собрал в 10 раз больше: «Горничная» с Сидни Суини наконец-то вышла в «цифре»

5 февраля 2026 10:26
Отныне фильм-рекордсмен можно посмотреть абсолютно бесплатно.

2025-й год стал одним из самых неудачных в карьере Сидни Суини – ее фильмы проваливались в прокате и получали разгромные отзывы критиков. Но уже начало нового года перевернуло все с ног на голову – «Горничная» позволила актрисе побить личный рекорд.

При бюджете в 35 000 000 долларов детективный триллер собрал в прокате 310 млн+, и даже в России в моменте обгонял значимые отечественные премьеры. Ну а теперь все, кто не успел или не захотел сходить на «Горничную» в кино, могут сделать это дома.

Скандальная новинка о горе-горничной и ну очень странном семействе «приземлилась» зарубежном цифровом прокате вечером 4 января.

До российских онлайн-кинотеатров, впрочем, картина пока не добралась, а значит, единственный способ посмотреть ее – найти на бесплатных ресурсах. Как и другую значимую премьеру последних недель.

Речь, конечно же, про «Хамнет: Историю, вдохновившую Гамлета». Трогательная драма, в которой Пол Мескал сыграл Шекспира, пытающегося пережить смерть сына, получила сразу несколько номинаций на «Оскар».

А вот «цифровая» премьера «Марти Великолепного» с блистательным Тимоти Шаламе перенесена с 3 февраля на 10-е.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
