Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ремейк с рейтингом 1,3 стоил 100 млн: эту «порно пародию» зрители особо презирают, ведь ее сняла создатель оригинала

Ремейк с рейтингом 1,3 стоил 100 млн: эту «порно пародию» зрители особо презирают, ведь ее сняла создатель оригинала

24 января 2026 16:11
Ремейк с рейтингом 1,3 стоил 100 млн: эту «порно пародию» зрители особо презирают, ведь ее сняла создатель оригинала

Джонни, что с нами стало?

Отечественные ремейки классики редко нравятся зрителям, но один фильм умудрился собрать поистине уникальный «антирейтинг». Сомнительное звание худшего перезапуска советского кино единогласно присудили комедии «Человек с бульвара КапуциноК» (2009) — сиквелу-ремейку культового вестерна Аллы Суриковой.

Ирония в том, что снимала его та же Сурикова, создательница оригинала 1987 года с Андреем Мироновым. Но, как выяснилось, даже автору не под силу повторить собственный успех. Зрители буквально растерзали картину, поставив ей 1,3 балла из 10 на киноагрегаторах.

В чём провал? Во всём. Фильм обвинили в: «Скучном и пошлом сюжете, дилетантской игре актёров, плохой музыке, некачественной съёмке и оскорбительном юморе». Наследниц великих фамилий — Марию Миронову и Елизавету Боярскую — раскритиковали за безжизненные роли.

«Снято бездарно, сыграно ещё более бездарно. Нет ни внятного сценария, ни шуток», «Похоже на порно пародию», — таков общий вердикт.

Ремейк с рейтингом 1,3 стоил 100 млн: эту «порно пародию» зрители особо презирают, ведь ее сняла создатель оригинала

Финансовый итог тоже катастрофичен: при бюджете в 108 миллионов рублей картина собрала в прокате всего 500 тысяч (сперва люди повалили толпами, но первые же отзывы похоронили вестерн).

По мнению многих, Сурикова попыталась сыграть на ностальгии, слепо скопировав формулу оригинала, но полностью утратив его душу, иронию и стиль. Получилась не оммаж, а пародия на саму себя — «халтура ради гонорара».

Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара КапуциноК» (2009)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Читать дальше 15 февраля 2026
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Читать дальше 14 февраля 2026
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше