Ремейк с рейтингом 1,3 стоил 100 млн: эту «порно пародию» зрители особо презирают, ведь ее сняла создатель оригинала

Джонни, что с нами стало?

Отечественные ремейки классики редко нравятся зрителям, но один фильм умудрился собрать поистине уникальный «антирейтинг». Сомнительное звание худшего перезапуска советского кино единогласно присудили комедии «Человек с бульвара КапуциноК» (2009) — сиквелу-ремейку культового вестерна Аллы Суриковой.

Ирония в том, что снимала его та же Сурикова, создательница оригинала 1987 года с Андреем Мироновым. Но, как выяснилось, даже автору не под силу повторить собственный успех. Зрители буквально растерзали картину, поставив ей 1,3 балла из 10 на киноагрегаторах.

В чём провал? Во всём. Фильм обвинили в: «Скучном и пошлом сюжете, дилетантской игре актёров, плохой музыке, некачественной съёмке и оскорбительном юморе». Наследниц великих фамилий — Марию Миронову и Елизавету Боярскую — раскритиковали за безжизненные роли.

«Снято бездарно, сыграно ещё более бездарно. Нет ни внятного сценария, ни шуток», «Похоже на порно пародию», — таков общий вердикт.

Финансовый итог тоже катастрофичен: при бюджете в 108 миллионов рублей картина собрала в прокате всего 500 тысяч (сперва люди повалили толпами, но первые же отзывы похоронили вестерн).

По мнению многих, Сурикова попыталась сыграть на ностальгии, слепо скопировав формулу оригинала, но полностью утратив его душу, иронию и стиль. Получилась не оммаж, а пародия на саму себя — «халтура ради гонорара».