Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сто миллионов на кону: Пенкин огорошил признанием об огромных долгах

Сто миллионов на кону: Пенкин огорошил признанием об огромных долгах

14 июля 2022 16:02
Сто миллионов на кону: Пенкин огорошил признанием об огромных долгах

Артиста подставил хороший знакомый.

61-летний Сергей Пенкин впервые раскрыл подробности скандала, связанного с огромными долгами. Эта история прогремела 4 года назад, когда знакомый артиста подал на него иск в суд, потребовав более 60 млн рублей. Истец утверждал, что одолжил Пенкину в 2014 году порядка 2,5 млн рублей, которые тот обязался вернуть через год. Но средства так и не были уплачены, поэтому кредитор решил получить их с артиста вместе со всеми неустойками.

Только сейчас Пенкин рассказал, что речь шла о куда большей сумме — на кону было более 100 млн рублей. В беседе с блогером Аленой Жигаловой в рамках ее YouTube-шоу он покаялся, что брал деньги через своего знакомого. При этом долг в 2,5 млн рублей он исправно отдавал, вот только средства не доходили до кредитора из-за недобросовестности друга Пенкина. В итоге сумма за несколько лет выросла более чем в 40 раз, и дело дошло до суда.

После судебного процесса конфликт удалось замять. Пенкин предоставил доказательства, что давно погасил основной долг, поэтому от уплаты внушительных неустоек его освободили.

«Адвокат был хороший», — заметил артист.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Related video