Сто миллионов на кону: Пенкин огорошил признанием об огромных долгах

61-летний Сергей Пенкин впервые раскрыл подробности скандала, связанного с огромными долгами. Эта история прогремела 4 года назад, когда знакомый артиста подал на него иск в суд, потребовав более 60 млн рублей. Истец утверждал, что одолжил Пенкину в 2014 году порядка 2,5 млн рублей, которые тот обязался вернуть через год. Но средства так и не были уплачены, поэтому кредитор решил получить их с артиста вместе со всеми неустойками.

Только сейчас Пенкин рассказал, что речь шла о куда большей сумме — на кону было более 100 млн рублей. В беседе с блогером Аленой Жигаловой в рамках ее YouTube-шоу он покаялся, что брал деньги через своего знакомого. При этом долг в 2,5 млн рублей он исправно отдавал, вот только средства не доходили до кредитора из-за недобросовестности друга Пенкина. В итоге сумма за несколько лет выросла более чем в 40 раз, и дело дошло до суда.

После судебного процесса конфликт удалось замять. Пенкин предоставил доказательства, что давно погасил основной долг, поэтому от уплаты внушительных неустоек его освободили.

«Адвокат был хороший», — заметил артист.