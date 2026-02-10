Стивену Кингу уже показали новую экранизацию «Темной башни»: хуже, чем с Макконахи и Эльбой, не будет точно

Поклонники Стивена Кинга могут вздохнуть с облегчением: долгожданная телеадаптация эпопеи «Темная башня», похоже, движется в верном направлении. Создатель сериала, режиссер Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Полуночная месса»), сообщил важные новости.

Флэнаган лично представил Кингу готовые сценарии первого сезона и получил одобрение мэтра.

«Стивен Кинг очень доволен ими», – заявил режиссер.

Для автора это особенно значимо, учитывая его открытую критику прошлых экранизаций своих работ. Флэнаган подчеркнул, что король ужасов всегда честно говорит, когда ему что-то не нравится:

«А этот проект значит для него больше, чем любой другой, так что давление огромное».

Это высокая планка, ведь история о стрелке Роланде Дискейне – магнум-опус Кинга, цикл из восьми книг, писавшийся с 1982 по 2004 год.

Предыдущие попытки перенести сагу на экран провалились: фильм 2017 года с Идрисом Эльбой получил разгромные отзывы, а пилотный эпизод для Amazon был закрыт из-за недостаточного, по мнению стримера, масштаба.

Планы постановщика амбициозны: он намерен превратить книжную эпопею в сериал на 5 сезонов. Утвержденные Кингом сценарии – лишь первый, но самый важный шаг.

Если создателям удастся сохранить этот уровень, у фанатов наконец-то появится шанс увидеть путешествие к Темной башне во всем его эпическом размахе.