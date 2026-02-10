Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стивену Кингу уже показали новую экранизацию «Темной башни»: хуже, чем с Макконахи и Эльбой, не будет точно

Стивену Кингу уже показали новую экранизацию «Темной башни»: хуже, чем с Макконахи и Эльбой, не будет точно

10 февраля 2026 13:44
Стивену Кингу уже показали новую экранизацию «Темной башни»: хуже, чем с Макконахи и Эльбой, не будет точно

Ждем целых 5 сезонов вестерн-фэнтези-эпика.

Поклонники Стивена Кинга могут вздохнуть с облегчением: долгожданная телеадаптация эпопеи «Темная башня», похоже, движется в верном направлении. Создатель сериала, режиссер Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Полуночная месса»), сообщил важные новости.

Флэнаган лично представил Кингу готовые сценарии первого сезона и получил одобрение мэтра.

«Стивен Кинг очень доволен ими», – заявил режиссер.

Для автора это особенно значимо, учитывая его открытую критику прошлых экранизаций своих работ. Флэнаган подчеркнул, что король ужасов всегда честно говорит, когда ему что-то не нравится:

Стивену Кингу уже показали новую экранизацию «Темной башни»: хуже, чем с Макконахи и Эльбой, не будет точно

«А этот проект значит для него больше, чем любой другой, так что давление огромное».

Это высокая планка, ведь история о стрелке Роланде Дискейне – магнум-опус Кинга, цикл из восьми книг, писавшийся с 1982 по 2004 год.

Предыдущие попытки перенести сагу на экран провалились: фильм 2017 года с Идрисом Эльбой получил разгромные отзывы, а пилотный эпизод для Amazon был закрыт из-за недостаточного, по мнению стримера, масштаба.

Планы постановщика амбициозны: он намерен превратить книжную эпопею в сериал на 5 сезонов. Утвержденные Кингом сценарии – лишь первый, но самый важный шаг.

Если создателям удастся сохранить этот уровень, у фанатов наконец-то появится шанс увидеть путешествие к Темной башне во всем его эпическом размахе.

Фото: Кадр из фильма «Темная Башня» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Читать дальше 19 февраля 2026
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы «В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы Читать дальше 17 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине Читать дальше 20 февраля 2026
Посмотрели лучшие экранизации Пушкина? Все равно не пройдете сложный тест по его шедеврам хотя бы на 6/9 Посмотрели лучшие экранизации Пушкина? Все равно не пройдете сложный тест по его шедеврам хотя бы на 6/9 Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше