Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики

В будущем фильме звезда «Титаника» будет спасать свою дочь от группировки революционеров.

В то время как лето уже традиционно считается временем для релиза эпичных блокбастеров, осень давно стала сезоном для многочисленных премьер самых разных фильмов, которые спустя несколько месяцев поборются за номинации на «Оскар» — и триллер с Леонардо ДиКаприо в главной роли стал одним из таких.

Криминальный боевик «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона уже показали на недавно завершившемся Венецианском кинофестивале, а в зарубежном прокате фильм появится 25 сентября.

Сейчас же, пока оценить новинку для простых зрителей еще нет возможности, радовать могут только восторженные отзывы критиков, к которым присоединился Стивен Спилберг.

Стивен Спилберг назвал «Битву за битвой» безумным и очень смешным кино

Культовый режиссер, который когда-то работал с ДиКаприо над комедийной драмой «Поймай меня, если сможешь», решил поддержать Андерсона, став модератором встречи с последним во время недавней сессии вопросов и ответов в Лос-Анджелесе.

Делясь собственными впечатлениями об «Битве за битвой», Спилберг назвал новую работу коллеги безумным кино, в первом часе которого больше экшена, чем в любом другом проекте, который Андерсон снимал до этого.

Спилберг также припомнил и тот факт, что работа над фильмом велась на протяжении двадцати лет — при этом, по словам режиссера, сейчас «Битва за битвой» кажется куда более актуальным кино, чем пару десятилетий назад, а смещение разного рода событий и жанров в фильме выглядит как очень даже соответствующее заявление самого Андерсона.

Наконец, Спилберг признался, что воспринимает «Битву за битвой» как абсурдистскую комедию, но в хорошем смысле — в сюжете присутствуют сатирические нотки, намекающие на реальные события, которые прямо сейчас разворачиваются по всему миру, а потому впечатление от «Битвы за битвой» может стать смесью горечи и веселья.

«Битву за битвой» уже называют одним из лучших фильмов года

Пока Стивен Спилберг расхваливал новую работу Андерсона, критики тоже не молчали — в своих соцсетях журналисты практически в один голос заявили о том, что фильм достоин сразу нескольких статуэток «Оскар».

Многие, как и Спилберг, отмечали остроумный сценарий и шутки, а также актерскую игру ДиКаприо и Шона Пенна, которому теперь пророчат победы во время грядущего наградного сезона.

В целом, критики согласились со Спилбергом в том, что абсурдность истории на самом деле кажется не таким уж бредом, когда вспоминаешь о том, что происходит вокруг каждый день.

Кстати, и самому Леонардо ДиКаприо пророчат как минимум еще одну номинацию на «Оскар» за «Битву за битвой» — о том, чем именно впечатлила игра актера, мы уже рассказали тут.