Стивен Спилберг почти спродюсировал исторический мини-сериал — шоу могло бы стать настоящим хитом

Производство шоу с Хавьером Бардемом в главной роли приостановили — но, возможно, уже никогда и не возобновят.

Хотя Стивен Спилберг известен в первую очередь как режиссер, подаривший миру как минимум пару десятков успешных блокбастеров, сам он не прочь понаблюдать за работой своих коллег-режиссеров. Уже далеко не один раз имя Спилберга мелькало в списке исполнительных продюсеров того или иного фильма или сериала, что уже обеспечивало будущему проекту дополнительную порцию внимания от критиков и зрителей.

Не все, однако, шло так гладко — буквально несколько лет назад Спилберг уже было спродюсировал очередной, и потенциально успешный, исторический сериал, но все планы знатно подпортила пандемия.

Стивен Спилберг собирался продюсировать историческую драму об Эрнане Кортесе

Хотя раньше режиссера явно интересовали другие исторические эпохи, Спилберг решил внести немного разнообразия в свое портфолио, когда официально стал продюсером будущей исторической драмы от Amazon Studios. Речь в мини-сериале должна была идти о жизни Эрнана Кортеса — испанского конкистадора, который в 1520-е годы покорил державу ацтеков и впоследствии продолжил завоевание Мексики, основав современную столицу страны Мехико.

И все-таки далеко не каждое приключение Кортеса заканчивалось успехом, а потому история о нем могла стать основой для отличной телевизионной драмы, разговоры о которой начали ходить еще в 2014 году.

Производство сериала приостановили из-за пандемии

Изначально сам Спилберг был готов выступить режиссером будущего шоу, но роли в итоге поменялись, а для сериала стали подыскивать сценаристов. После некоторых безуспешных попыток автор «Списка Шиндлера» Стивен Зеллиан все-таки написал сценарий, а на главную роль уже практически утвердили актера испанского происхождения Хавьера Бардема.

В итоге почти все было готово к съемкам в тот момент, когда вмешалась пандемия 2020 года — производство сериала приостановили, а с тех пор речи о возобновлении пока не шло.

Тем не менее, в послужном списке Спилберга все же есть сразу несколько успешных (и уже отснятых) сериалов — о них мы рассказывали в этой подборке.