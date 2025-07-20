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Стивен Спилберг почти спродюсировал исторический мини-сериал — шоу могло бы стать настоящим хитом

20 июля 2025 10:24
Стивен Спилберг почти спродюсировал исторический мини-сериал — шоу могло бы стать настоящим хитом

Производство шоу с Хавьером Бардемом в главной роли приостановили — но, возможно, уже никогда и не возобновят.

Хотя Стивен Спилберг известен в первую очередь как режиссер, подаривший миру как минимум пару десятков успешных блокбастеров, сам он не прочь понаблюдать за работой своих коллег-режиссеров. Уже далеко не один раз имя Спилберга мелькало в списке исполнительных продюсеров того или иного фильма или сериала, что уже обеспечивало будущему проекту дополнительную порцию внимания от критиков и зрителей.

Не все, однако, шло так гладко — буквально несколько лет назад Спилберг уже было спродюсировал очередной, и потенциально успешный, исторический сериал, но все планы знатно подпортила пандемия.

Стивен Спилберг собирался продюсировать историческую драму об Эрнане Кортесе

Стивен Спилберг почти спродюсировал исторический мини-сериал — шоу могло бы стать настоящим хитом

Хотя раньше режиссера явно интересовали другие исторические эпохи, Спилберг решил внести немного разнообразия в свое портфолио, когда официально стал продюсером будущей исторической драмы от Amazon Studios. Речь в мини-сериале должна была идти о жизни Эрнана Кортеса — испанского конкистадора, который в 1520-е годы покорил державу ацтеков и впоследствии продолжил завоевание Мексики, основав современную столицу страны Мехико.

И все-таки далеко не каждое приключение Кортеса заканчивалось успехом, а потому история о нем могла стать основой для отличной телевизионной драмы, разговоры о которой начали ходить еще в 2014 году.

Производство сериала приостановили из-за пандемии

Стивен Спилберг почти спродюсировал исторический мини-сериал — шоу могло бы стать настоящим хитом

Изначально сам Спилберг был готов выступить режиссером будущего шоу, но роли в итоге поменялись, а для сериала стали подыскивать сценаристов. После некоторых безуспешных попыток автор «Списка Шиндлера» Стивен Зеллиан все-таки написал сценарий, а на главную роль уже практически утвердили актера испанского происхождения Хавьера Бардема.

В итоге почти все было готово к съемкам в тот момент, когда вмешалась пандемия 2020 года — производство сериала приостановили, а с тех пор речи о возобновлении пока не шло.

Тем не менее, в послужном списке Спилберга все же есть сразу несколько успешных (и уже отснятых) сериалов — о них мы рассказывали в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Эрнан»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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