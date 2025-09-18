Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино

А второй — адаптацией культового мультсериала, который вы наверняка смотрели в детстве.

Ни для кого не секрет, что поработать с такой легендой как Стивен Спилберг наверняка мечтает как начинающий актер, так и уже прославившаяся в Голливуде фигура — а потому сложно себе представить, что режиссер хотя бы раз за свою карьеру получал от ворот поворот со стороны коллег.

Тем не менее, такое произошло даже не один раз, а два — в одном случае Спилберг тщетно пытался уговорить актера, снимавшегося в его предыдущем фильме, снова забрать себе главную роль в сиквеле; позднее режиссеру пришлось уговаривать и другую легенду кинематографа, но в этом случае все прошло куда лучше.

Стивен Спилберг уговорил Джона Гудмена сняться в адаптации «Флинстоунов»

В далеком 1995 году отношения между Спилбергом и Гудменом, который до этого снялся у режиссера в романтической фэнтезийной драме «Всегда», чуть не рухнули из-за скандала с экранизации культового мультсериала «Флинтстоуны».

Тогда выступавший исполнительным продюсером Спилберг заявлял, что Гудмен идеально подходит на роль Фреда Флинтстоуна; актер, в свою очередь, не так уж сильно хотел принимать участие в создании фильма, но под давлением Спилберга все-таки согласился.

Хотя в результате «Флинтстоуны» собрали около 340 миллионов долларов в прокате при бюджете в всего 46 миллионов, фильм не понравился критикам и получил две антипремии «Золотая малина» в 1995 году. Спустя несколько лет началось производство сиквела «Флинтстоуны в Рок-Вегасе», но на этот раз Гудмен категорически отказался сыграть свою роль еще раз.

Спилбергу пришлось «побегать» и за Дэниелом Дэй-Льюисом

Примерно в то же время, в 2000-х годах, режиссер уже начинал работу над одним из своих будущих шедевров — исторической драмой «Линкольн», которая получила две премии «Оскар» и приобрела статус культового кино.

Тогда Спилберг связался с Дэниелом Дэй-Льюисом, чтобы предложить ему главную роль, но тот решительно отказался — как выяснилось позже, актера пугал вес ответственности, которую ему пришлось бы взять за роль американского президента, до сих пор считающегося освободителем народа и чуть ли не супергероем.

Спустя шесть лет Спилберг снова предложил Дэй-Льюису роль, на этот раз воспользовавшись помощью коллеги актера по фильму «Банды Нью-Йорка» Леонардо ДиКаприо — последний, по слухам, уговорил Дэй-Льюиса, сказав, что Спилберг ни за что не станет снимать «Линкольна» без своего фаворита в главной роли.

Фильм вышел на экраны еще несколько лет спустя, в 2012 году, и помог Дэй-Льюису завоевать свой третий по счету «Оскар» за главную роль, таким образом сделав его единственным актером, которому удалось побить такой рекорд.

Кстати, спустя восемь лет, проведенные на «пенсии», Дэй-Льюис возвращается в большое кино с главной ролью в дебютном фильме своего сына — посмотреть первый трейлер предстоящей картины можно здесь.