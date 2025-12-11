Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами

Даже книгу мастера теперь можно найти только у букинистов.

Стивен Кинг — рекордсмен по экранизациям. Кажется, голливудские студии сняли всё, что он когда-либо написал. Но есть одно произведение, которое остаётся табу даже для самых смелых американских режиссёров. Это роман «Ярость» (1977), изданный под псевдонимом Ричард Бахман.

О чем роман

История про старшеклассника Чарли ДеКера, который берёт в заложники свой класс, оказалась не просто жуткой фантазией. Книгу неоднократно находили в вещах реальных колумбайнеров, начиная с конца 1980-х.

После трагедии 1999 года писатель лично добился изъятия романа из продажи и наложил мораторий на его экранизацию на Западе. Но парадокс в том, что «Ярость» всё же вдохновляла кинематографистов за пределами США. И не только в России.

Российская попытка: «Школьный стрелок»

В 2015 году в России предприняли прямую попытку адаптации. Студия «Others» и «Московская школа нового кино» сняли фильм «Школьный стрелок» с участием звёзд российской рок-сцены: Глеб Самойлов, Александр Красовицкий (Animal ДжаZ), Татьяна Буланова в роли матери.

Фильм был готов, но девять лет пролежал на полке. Только в апреле 2024 года режиссёр Екатерина Санникова анонсировала его выход в формате сериала. Если это произойдёт, проект станет второй в мире экранизацией запретного романа. Пока что сериал постоянно сталкивается с проблемами, хотя Кинг вряд ли вставляет создателям палки в колеса.

Эстонский ответ: «Класс» (2007) — вольная вариация на тему

Ещё раньше, в 2007 году, в Эстонии вышел фильм «Класс» режиссёра Ильмара Раага. Это не прямая экранизация, но вариация на тему «Ярости» и трагедии в Колумбайне.

Сюжет строится вокруг травли двух старшеклассников, Йозепа и Каспара, которая доводит их до точки невозврата и кровавой развязки в школьной столовой. Режиссёр открыто признавал, что на создание фильма его вдохновили реальные события 1999 года в США.

И российский, и эстонский проекты возможны потому, что в этих странах тема школьных расстрелов не является такой же открытой, кровоточащей раной, как в США. Хотя, эстонскую версию запрещали показывать и называли излишне жестокой, так что с проблемами она столкнулась тоже.

Все же «Класс» воспринимается скорее как универсальная драма о буллинге, отчаянии и социальном распаде. Таким образом, «Ярость» Кинга — это не совсем «неэкранизированный» роман. Это роман, который не экранизирует Запад. Но он вдохновляет режиссеров из других стран, которые не скованы обязательствами перед Королем Ужасов.

