Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке

22 ноября 2025 11:21
Картина совсем недавно пополнила список любимых проектов легендарного писателя.

Спустя несколько десятилетий после начала своей работы в кино и на телевидении Стивен Кинг не теряет своей популярности и по-прежнему остается одной из самых авторитетных фигур индустрии — а потому к его рекомендациям прислушиваются как минимум несколько миллионов фанатов.

Многие фильмы и сериалы, о которых Кинг то и дело рассказывает в своих соцсетях, в итоге нашли еще большую популярность и признание, а вот некоторые советы поклонники писателя восприняли с недоверием — все потому, что такие картины совершенно не вяжутся с образом Кинга и как будто не соответствуют его личному вкусу.

Один из таких примеров — остросюжетный боевик двухлетней давности, который писатель назвал своим любимым фильмом за последние несколько лет.

«Крушение» — один из фаворитов Стивена Кинга

Кадр из фильма «Крушение»

Снятый по одноименному роману, фильм с Джерардом Батлером в главной роли вышел на экраны в 2023 году и с тех пор собрал немало положительных отзывов от критиков — а Стивен Кинг и вовсе внес картину в список тех фильмов, которые он сам постоянно пересматривает.

«Крушение» рассказывает о пилоте коммерческой авиакомпании Trailblazer Airlines Броди Торренсе, который вынужден посадить заполненный пассажирами самолет на остров неподалеку от Филиппин.

Вскоре выжившие начинают искать способы выбраться с острова, но их планам мешает банда повстанцев — тогда Торренс объединяет усилия с заключенным Луисом Гаспаром, который тоже оказался в числе пассажиров самолета, чтобы попытаться спасти как можно большее количество пострадавших из рук вооруженных мятежников.

Сиквел «Крушения» уже запущен в производство

Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке

Фильм вышел на экраны в январе 2023 года, а уже в феврале создатели объявили о том, что планируют выпустить продолжение, в котором, предположительно, основное действие развернется уже вокруг бывшего заключенного Луиса Гаспара.

Джерард Батлер, по сообщениям изданий, к своей роли возвращаться не собирается — при этом не исключено, что актер может все же появиться в сиквеле на пару минут.

Решению снимать продолжение предшествовал успех «Крушения» в кинопрокате и среди критиков — за все время в кинотеатрах фильм собрал порядка 75 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов, а на Rotten Tomatoes у него 78% и 94% положительных отзывов от критиков и зрителей соответственно.

Кстати, прямо сейчас в прокате идет «Долгая прогулка» по Стивену Кингу, но фанаты оригинального романа уже заметили большие расхождения в финале книги и адаптации — о том, почему это не так уж и плохо, уже рассказали здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
