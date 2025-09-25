Стивен Кинг уже посмотрел сиквел к «Черному телефону» — его отзыв не слишком детален, но убедителен

Ужастик с Итаном Хоуком в главной роли выйдет на экраны уже в октябре.

Стивен Кинг, может, и подарил миру кино и литературы несколько самых известных злодеев, но он точно не против оценить и тех, руку к созданию которых приложили другие именитые авторы.

Пока на экранах кинотеатров по всему миру показывают «Долгую прогулку», снятую по мотивам антиутопичного романа Кинга, сам писатель уже успел сходить на закрытый показ грядущего хоррора, который станет продолжением хитового ужастика 2022 года.

В мировой прокат фильм выйдет только в середине октября, но поклонники уже не могут дождаться премьеры — отчасти благодаря хвалебному отзыву Кинга.

Стивен Кинг остался в восторге от «Черного телефона 2»

О том, что он уже успел оценить новинку, Стивен Кинг рассказал в своих соцсетях, поделившись коротким, но лаконичным и понятным отзывом:

«Он не настолько же хорош, как первый фильм. ОН ЛУЧШЕ».

В целом, с писателем явно согласятся и многие другие, кто тоже побывал на первых специальных показах — хвалят «Черный телефон 2» в основном за то, что, несмотря на сюжетную привязку к первому фильму, сиквелу все же удается создать свою собственную атмосферу и стать таким образом достойным продолжение уже культовой картины.

«Черный телефон» стал экранизацией одноименного рассказа Джо Хилла и рассказывает о 13-летнем мальчике по имени Финни, которого похищает и запирает в звуконепроницаемом подвале серийный детоубийца.

Вскоре Финни обнаруживает отключенный от связи телефон, в котором он слышит голоса предыдущих пяти жертв маньяка — так мальчик узнает, что все они оставили для него подсказки, благодаря которым он сможет вырваться из лап киллера.

«Черный телефон 2» уже сейчас сравнивают с «Кошмаром на улице Вязов»

По словам многих критиков, сиквел не только доказал, что продолжение может добиться такого же или даже лучшего качества, чем первый фильм, но и практически приблизился к культовым хоррорам наподобие «Кошмара на улице Вязов».

Хвалят сиквел и за такую же впечатляющую актерскую игру Итана Хоука, который в «Черном телефоне» и его продолжении сыграл, пожалуй, свою самую жуткую роль в карьере.

В свою очередь, действие «Черного телефона 2» развернется спустя 4 года после событий оригинальной картины — центральной фигурой все так же останется уже подросший Финн, который теперь будет спасать свою младшую сестру, получающую во сне звонки с черного телефона. В мировой прокат фильм выйдет 17 октября.

Кстати, тем, кто уже посмотрел «Черный телефон», стоит быть готовыми к еще более кровавым ужасам в сиквеле — о том, почему «Черный телефон 2» явно будет страшнее первой части, читайте здесь.