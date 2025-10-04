Меню
Стивен Кинг терпеть не может эту адаптацию своего рассказа — у фильма позорные 0% на Rotten Tomatoes

4 октября 2025 07:29
Сам писатель считает, что экранизация просто-напросто эксплуатировала его произведение.

За более чем 50 лет работы в литературе и параллельно в кино Стивен Кинг успел поработать с огромным количеством именитых режиссеров, благодаря такому опыту научившись отделять действительно хорошие адаптации от откровенно плохих — так что Кинг явно не из тех, кто будет молчать, если фильм ему не понравился.

В этом случае чаще всего упоминают культовый фильм Стэнли Кубрика «Сияние», к которому писатель совсем не питает теплых чувств, но на самом деле список куда длиннее.

Так, своей самой нелюбимой экранизацией Кинг вот уже который год подряд считает старый ужастик, в котором, по словам самого писателя, от его произведения особо ничего и не осталось.

Стивен Кинг считает «Ночную смену» своей худшей адаптацией

Кадр из фильма «Ночная смена»

Мистический триллер, вышедший на экраны в 1990 году, взял за основу одноименный рассказ Кинга, но, судя по всему, суть произведения так и не смог передать правильно.

В одном из своих интервью несколько лет назад писатель признался, что среди экранизаций его произведений есть немало тех фильмов, которые ему совсем не нравятся, но «Ночная смена» превосходит все остальные и в какой-то степени зря эксплуатирует его же рассказ.

Сюжет фильма разворачивается в небольшом городке под названием Гейтсхолл, где заброшенная ткацкая фабрика со временем стала своего рода домом для полчища крыс. Узнав о том, что там происходит, в подвал фабрики отправляется группа рабочих, которые планируют его расчистить — вот только они еще не подозревают, что окажутся в жуткой ловушке.

«Ночную смену» не оценили и критики — совсем

Хотя мнение критиков в некоторых случаях радикально расходилось с мнением самого Кинга, решение по «Ночной смене» было единогласным — спустя 35 лет после релиза у фильма шокирующий 0% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes.

Зрители, в свою очередь, были чуть снисходительнее — от публики у фильма 23% «свежести», но при этом картину все равно отругали за плохой сценарий и странную режиссуру.

Кстати, сейчас один из лучших фильмов по Кингу снова в топе стримингов, хотя и вышел аж 8 лет назад — почитать об этом можно здесь.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, кадры из фильма «Ночная смена» (1990)
Виолетта Ефимова
