Стивен Кинг рассказал о странной детали, которую заметил во всех супергеройских фильмах — после этого ваша жизнь не будет прежней

7 сентября 2025 07:58
Король ужасов точно знает, когда кровавая сцена выглядит слишком нереалистично.

Несмотря на череду неудач, которые преследуют фильмы Marvel вот уже несколько лет подряд, супергеройские боевики не теряют своей популярности, а ведущие студии работают день и ночь, чтобы сделать картинку еще более привлекательной и, как ни странно, реалистичной.

Хотя порой им такое удается провернуть, в погоне за самыми эпичными спецэффектами создатели таких фильмов забывают сделать реалистичными чуть ли не самые простые сцены — и это заметил даже Стивен Кинг.

Так, писатель теперь с недоверием относится к супергеройским блокбастерам — все потому, что именно они портят те сцены, которые писателю, судя по всему, нравятся больше всего.

Стивен Кинг считает отсутствие крови в супергеройских фильмах чем-то вроде порнографии

Сам Кинг уже успел поработать над огромным количеством фильмов и сериалов, а потому точно знает, когда сцена выглядит неубедительно — лично для него, например, это моменты, в которые злодей пытается разрушить целый город, но при этом как будто не оставляет следов, а зритель не видит и капли крови тех, кому не повезло оказаться на пути антагониста.

По словам Кинга, для него происходящее в супергеройских боевиках похоже на что-то порнографическое, а сами фильмы из-за этого становятся менее реалистичными и потому менее привлекательными — по крайней мере, для Кинга.

Стивен Кинг настоял на демонстрации крови в «Долгой прогулке»

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Грядущая экранизация писателя, которая уже успела покорить сердца почти всех оценивших ее критиков, тоже может похвастаться довольно жесткими моментами, в которых кровь — само собой разумеющийся элемент.

В отличие от большинства супергеройских фильмов, в «Долгой прогулке» сцены жестокости были заявлены как требование самого Кинга — по словам писателя, создателям даже не стоило и заморачиваться с адаптацией, если они не собирались показывать всей жестокости соревнования, о котором идет речь в фильме. Так что потенциальным зрителям придется набраться смелости перед тем, как идти в кинотеатр — как признался Кинг, картина получилась достаточно жесткой.

В российский прокат «Долгая прогулка» выйдет 18 сентября.

Кстати, «Долгую прогулку» уже назвали одной из лучших экранизаций Стивена Кинга — почитать о том, что пишут критики о грядущем фильме, можно здесь.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, кадры из фильмов «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Долгая прогулка» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
