Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться

Опыт работы над всевозможными фильмами и сериалами у Стивена Кинга покруче, чем у какого-нибудь режиссера или продюсера, а потому писатель точно знает, как работать с профессионалами индустрии.

Учитывая то, что в процессе у Кинга возникало немало конфликтов с создателями адаптаций его произведений, в том числе и со снявшим «Сияние» Стэнли Кубриком, многие остались с ощущением, что сработаться с писателем на самом деле не так уж просто — все-таки только сам Кинг в точности знает, каким должен быть тот или иной сюжет или же персонаж.

Такие домыслы писатель, однако, опроверг совсем недавно, поделившись деталями о том, как он лично решает судьбу предстоящей экранизации.

Стивену Кингу важно одобрить только работу сценариста

Хотя писатель все же предпочитает наблюдать за процессом в целом, обращая внимание в том числе и на результаты кастинга, и на тональность, которую приобретает фильм, сам он не против дать режиссеру и его команде свободу выбора и подхода к экранизации.

По словам Кинга, единственный критерий, который действительно нуждается в его одобрении на абсолютно каждом проекте, — сценарист и его работа, которую обычно отправляют Кингу на редактуру. После этого команда вольна делать так, как сама пожелает, — при наличии хорошего сценариста Кинг уже не так сильно переживает за предстоящий фильм или сериал.

По словам самого писателя, процесс для него выглядит как момент, в который он отправляет собственного ребенка в колледж — сам Кинг не может быть рядом каждую минуту, но при этом не перестает надеяться, что все будет хорошо и никто не соберет проблем по пути.

Майк Флэнаган уже подтверждал слова Кинга ранее

Флэнаган, который работал с Кингом над уже несколькими (и очень даже успешными) адаптациями, еще пару лет назад публично хвалил писателя за то, что тот не пытается контролировать каждый шаг режиссера, давая ему определенную свободу действий — хотя и не стесняется выразить свое недовольство по поводу того или иного аспекта.

Судя по тому, что сейчас Флэнаган и Кинг готовят еще пару новых экранизаций, режиссер точно смог сработаться с требовательным писателем и понять, что для него действительно важно, а что можно взять в свои руки.

Кстати, совсем недавно Кинг раскритиковал супергеройские блокбастеры, обвинив их в нереалистичности визуала — о том, что так не понравилось писателю в сценах с разрушением целых городов, мы уже писали здесь.