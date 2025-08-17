Меню
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

17 августа 2025 07:00
Кадр из сериала «Милдред Пирс»

Мини-сериал стал одним из лучших проектов от HBO и принес Уинслет ее самую первую «Эмми».

Популярность самых разных произведений Стивена Кинга уже давно доказала, что вкусу писателя можно доверять — а потому его поклонники с нетерпением ждут очередной рекомендации по части фильмов или сериалов.

Своими находками Кинг делится постоянно, делясь впечатлениями как о малоизвестных шоу, так и мегапопопулярных тайтлах. Одним из любимых сериалов писателя в итоге стал драматический мини-сериал, вышедший на экраны еще в далеком 2011 году — правда, спустя столько лет он внезапно вернулся в топ самых популярных проектов на стримингах.

«Милдред Пирс» снова популярна спустя 14 лет после релиза

Мини-сериал, который Стивен Кинг расхваливал еще несколько лет назад, внезапно поднялся на одну из первых строчек стриминга, став одним из самых просматриваемых шоу в августе этого года.

Главную роль в «Милдред Пирс» сыграла Кейт Уинслет, которая удостоилась от Кинга самой большой похвалы — помимо всего прочего, писатель отметил и режиссерскую работу Тодда Хейнса, и визуальную составляющую, соответствующую показанной эпохе. Единственное, что Кингу все-таки не понравилось, — слишком большая продолжительность для формата мини-сериала; это, однако, общее впечатление не испортило.

«Милдред Пирс» — все еще один из лучших проектов от студии HBO

Кадр из сериала «Милдред Пирс»

Хотя за прошедшие почти 15 лет HBO выпустила немало громких хитов, которые по популярности уже давно обошли «Милдред Пирс», последний все же остается в топе самых высокооцененных проектов компании — так, у сериала до сих пор сохраняются 81% и 87% положительных отзывов от критиков и зрителей.

В центре сюжета — домохозяйка средних лет по имени Милдред Пирс, у которой после ухода мужа начинает рушиться жизнь на фоне ее сложных отношений с дочерью. За свою роль Уинслет получила заслуженную премию «Эмми», а ее игра в «Милдред Пирс» до сих пор считается эталоном актерского мастерства.

«Милдред Пирс» можно посмотреть за чуть больше чем пять часов, а вот еще один любимый сериал Стивена Кинга — за четыре. О том, какое забытое всеми шоу все еще вызывает восторги писателя, читайте тут.

Фото: Кадр из сериала «Милдред Пирс»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
