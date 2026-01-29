Оповещения от Киноафиши
Стивен Кинг – король не только ужаса, но и детектива: три лучших фильма – №1 даже сравнивали с шедеврами Кристи

Стивен Кинг – король не только ужаса, но и детектива: три лучших фильма – №1 даже сравнивали с шедеврами Кристи

29 января 2026 09:25
Стивен Кинг

А №2 до сих пор ждет экранизацию.

Стивена Кинга знают как короля ужасов, но его талант выходит далеко за рамки хоррора. Строить напряженные расследования, он научился не хуже, чем выдумывать новых монстров, и несколько книг писателя это доказывают.

1. Трилогия о Билле Ходжесе («Мистер Мерседес», «Кто нашел, берет себе», «Пост сдал»)

Эталонный детективный цикл Кинга, который читатели нередко ставят в один ряд с работами Агаты Кристи за продуманность сюжета и глубину персонажей.

Стивен Кинг – король не только ужаса, но и детектива: три лучших фильма – №1 даже сравнивали с шедеврами Кристи

Отставной детектив Билл Ходжес преследует серийного убийцу, скрывшегося за рулем украденного «Мерседеса». Трилогия блестяще экранизирована в сериале «Мистер Мерседес», который в итоге хвалили и сам Кинг, и критики, и зрители.

2. «Билли Саммерс»

Один из самых личных и кинематографичных романов Кинга последних лет. Это история наемного убийцы, который берет последнее дело в тихом городке, чтобы начать новую жизнь, но всё идет не по плану.

Книга ждет экранизации с 2022 года: проект менял формат (от сериала к фильму), студии и потенциальных звезд (фигурировал Джейк Джилленхол), но до съемок дело пока не дошло. А жаль – детективный боевик получился бы увлекательным.

Стивен Кинг – король не только ужаса, но и детектива: три лучших фильма – №1 даже сравнивали с шедеврами Кристи

3. «Долорес Клейборн» — детектив без расследования

Необычный роман, где детективная составляющая раскрывается через исповедь главной героини, подозреваемой в убийстве. Мрачная история о семейных тайнах, насилии и мести построена на диалогах и внутренних монологах.

Ну и блестящая экранизация с Кэти Бейтс показала: хорошая детективная драма может обойтись без погонь и сыщиков.

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Мистер Мерседес», фильма «Долорес Клэйборн» (1995)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
