Стишок «Ладушки-ладушки» пробирает до мурашек: о чем он, детям лучше не рассказывать

Пользователи Сети раскрыли тайну присказки «Ладушки-ладушки». Этот стишок открывает печальную правду о той самой бабушке, у которой гостили дети.

Многих озадачивало, почему малыши в гостях у бабушки не только ели кашу, но и пили бражку. Не могла же она спаивать собственных внуков. Ответ на эту загадку оказался неожиданным.

Считается, что слово «ладушки» происходит от ласкового обращения к древнеславянской богине Ладе. А бабушка, о которой идет речь, уже отошла в мир иной. Каша и брага были традиционным угощением на поминках умерших родственников. Касания руками в этой игре могут символизировать контакт между миром живых и миром покойных, предками и потомками.

То есть вся игра в «ладушки» — это отсылка к поминальной тризне, древнему славянскому ритуалу, при помощи которого почитали память родственников. Со временем это значение стерлось, а «ладушки» превратились в обычную детскую игру.