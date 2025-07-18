Стирали по 400 кг белья: какие обязанности были у наложниц в реальном гареме — правда далека от «Великолепного века»

В сериале жизнь была полна роскоши и интриг. Но это лишь на экране.

«Великолепный век» рисует гарем как место бесконечных интриг, роскошных приемов и ночей с султаном. Однако реальная жизнь большинства наложниц была далека от этого романтизированного представления.

За красивыми нарядами и танцами скрывался строгий распорядок и тяжелый труд — особенно для тех, кто принадлежал к низшим категориям.

Работа без отдыха: обязанности служанок

День в гареме начинался задолго до рассвета — с первым азаном. После утреннего намаза наложницы приступали к обязанностям:

уборка — мытье полов, вытряхивание ковров, проветривание помещений;

— мытье полов, вытряхивание ковров, проветривание помещений; стирка — ежедневно обрабатывалось до 400 кг белья (одежда, постельное, полотенца);

— ежедневно обрабатывалось до 400 кг белья (одежда, постельное, полотенца); кухня — помощь в приготовлении 1000 порций еды в день: от простых блюд для прислуги до изысканных яств для султана и его фавориток.

Рабочий день длился 12-14 часов, а малейшая ошибка могла привести к наказанию.

Роскошь или необходимость: ритуалы чистоты

После изнурительного труда особое внимание уделялось гигиене. В главном хамаме гарема (площадью 150 м²) одновременно мылись до 50 женщин. Каждая наложница обязана была посещать баню минимум дважды в неделю, проходя многочасовые процедуры:

пилинг — с использованием жестких рукавиц и ароматных скрабов;

— с использованием жестких рукавиц и ароматных скрабов; массаж — для расслабления мышц после тяжелой работы;

— для расслабления мышц после тяжелой работы; эпиляция — обязательное удаление волос на теле;

— обязательное удаление волос на теле; умащение благовониями — чтобы кожа и волосы источали тонкий аромат.

Эти ритуалы были не прихотью, а строгим правилом — даже служанки должны были выглядеть безупречно.

Вывод

Гарем — это не только драгоценности и интриги. Для большинства наложниц он был местом тяжелого труда, дисциплины и бесконечных ритуалов. И если фаворитки боролись за внимание султана, то остальные — за возможность скорее закончить работу и отдохнуть.

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