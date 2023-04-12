Стирает все следы: мужчин с этими 3 именами невозможно поймать на измене

Обладатели этих имен ходят налево так осторожно, что никто не в силах их уличить.

Многочисленные интернет-порталы и глянцевые журналы наперебой дают советы, как распознать “тревожные звоночки” и понять, что вторая половинка вот-вот отправится налево (или уже резвится там вовсю). Однако даже рекомендации опытных психологов и других специалистов по отношениям будут бессильны перед конспираторами от природы. Некоторые мужья изменяют настолько виртуозно, что поймать их с поличным не представляется никакой возможности. Чаще всего эти мужчины носят определенные имена - рассказываем, какие именно.

Алексей

Парни, нареченные именем Алексей, обладают привлекательной внешностью. Вокруг них постоянно крутятся девушки, мечтающие прибрать к рукам такого видного кавалера. Даже после того, как Леша обзаведется постоянной партнершей или женой, он останется для дам лакомым кусочком.

Обладать такой популярностью и не воспользоваться ей, по мнению Алексея, настоящий грех.

Поэтому рано или поздно он отправится налево, да так тихо и аккуратно, что “официальная” пассия ничего не заметит. Носитель этого имени - настоящий мастер шифроваться и скрываться от глаз жены или подруги.

Дмитрий

Обладатель имени Дмитрий обожает внимание противоположного пола. Ему хочется ощущать себя альфа-самцом, к которому прикованы взгляды всех присутствующих поблизости женщин.

Даже если его постоянной подругой или женой будет сама “Мисс Вселенная”, Дима все равно не успокоится.

При этом, обзаведясь семьей, мужчина, который носит это имя, станет по-настоящему ее ценить. Но и отказаться от прежних повадок ловеласа все равно не сможет. Чтобы и волки были сыты, и овцы целы, он ходит налево в обстановке строжайшей секретности. Ему удается виртуозно лавировать между домом и любовницей.

Сергей

Мужчины, которые носят имя Сергей, могут похвастаться железными нервами. Они умеют держать лицо в любой ситуации, даже когда приходится врать напропалую. Именно это качество пригождается обладателю имени в тот момент, когда желание отправиться налево становится по-настоящему непреодолимым.

Кстати, мысли об измене посещают Сергея довольно часто. Все дело в том, что парни, нареченные этим именем, быстро устают от семейной рутины и быта, им хочется праздника и фейерверка эмоций.

За ним они и отправляются на сторону, в чужие объятия. И действуют настолько хитро, что никто не заподозрит в измене.