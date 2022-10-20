Стирает памперсы руками: ахнете, узнав об обязанностях няни детей принца Уильяма

Мария Тереза Туррион Борралло работает няней в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Каждый день она занимается с наследниками герцогов, пока их родители посвящают себя благотворительности и общественно значимой работе. При этом мало кто догадывается, что именно входит в обязанности няни.

Как оказалось, одно из главных правил в семье внука Елизаветы — необходимость прогулок на воздухе. Кейт Миддлтон сама настояла, чтобы ее дети как можно больше времени проводили на улице, поэтому их няня не только играет с ними, но и старается придумывать все новые и новые развлечения. Спать же наследники престола ложатся ровно в семь вечера, и, как отмечают таблоиды, Мария еще ни разу не нарушила это правило.

При этом она не только развлекается. В обязанности няни также входит приучать детей к горшку. А пока этого не произошло, то ей нужно собственноручно менять им многоразовые памперсы, которые при отсутствии прислуги следует еще и стирать.

Также Мария обеспечивает безопасность детей принца Уильяма. Она обучена боевым искусствам и даже кибербезопасности, поэтому принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта вот уже восемь лет находятся под надежной охраной.