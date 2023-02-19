Стингу завидует каждый американец: в 71 год тот еще «жеребец»

Гордон Самнер, более известный как Стинг, счастлив в браке с Труди Стайлер. Музыкант не из тех, кто скрывает подробности личной жизни. Более того, он выступил с весьма интимным заявлением, которое шокировало многих его соотечественников.

Рокер признался, что вместе с супругой они могут на протяжении семи часов заниматься тантрическим сексом. Узнав об этом, американцы испытали приступ зависти, ведь далеко не каждый в 71 год может оставаться таким «жеребцом».

Впрочем, исполнитель тут же поспешил внести ясность. Оказалась, что в эти самые семь часов входит также ужин и просмотр телевизора. Кроме того, Стинг напомнил всем, что тантрический секс — это не столько половой акт, сколько духовная практика.

При этом артист заявил, что для него важно «желать свою жену» даже после 40 лет брака. К вниманию публики к интимной стороне своей жизни музыкант относится с пониманием, отмечая, что это вполне здоровый интерес.