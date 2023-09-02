Стильные и удобные: эти сапоги должны быть в гардеробе каждой модницы осенью 2023

Бабье лето подарит россиянам последние теплые деньки, но не за горами уже и осеннее похолодание. Вот почему стилисты советует сейчас активнее присматриваться к сезонному гардеробу и особенно обуви.

Тем более, что тренды предлагают довольно масштабный выбор для модниц на любой вкус. Так, на пике — высокие ботфорты, которые должны прикрывать колени. Это могут быть как узкие чулки, так и трубы с голенищем гармошкой.

Каблук тоже может быть любой — шпилька или платформа. Лучше всего сочетать подобную обувь с юбками разной длины.

Кроме того, дизайнеры выделяют в наступающем сезоне модели с отделкой мехом и цветные лакированные варианты. Что же касается формы, то стоит присмотреться к квадратному мысу, который одинаково хорошо смотрится и на ботильонах, и на туфлях.

Поклонницам ретро можно выбирать и сапоги с острым носом. А любительницы экспериментов порадуются неожиданному тренду на открытую пятку: не замерзнуть осенью помогут цветные колготки.