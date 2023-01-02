Стилисты остались не у дел: секрет «голливудских» локонов доступен каждой

Глядя на волосы голливудских красоток, многие представительницы прекрасного пола готовы продать за них душу дьяволу. Как оказалось, чтобы обзавестись шевелюрой мечты, можно обойтись без столь кардинальных мер и даже без услуг стилистов. Достаточно всего лишь последовать примеру Блейк Лайвли.

Главный секрет актрисы предал огласке портал Masala . Оказалось, что она давно пользуется методом своей мамы. Стоит сразу отметить, что этот лайфхак вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Чтобы обзавестись длинными локонами, нужно сначала приобрести майонез. Как уверяет Лайвли, употреблять его в пищу не нужно, а нужно использовать в качестве косметического средства. Перед каждым мытьем головы артистка смазывает кончики волос майонезом, тем самым защищая их от агрессивного воздействия шампуня и делая более крепкими и плотными.