Стилисту потребовалось 7 часов, чтобы превратить ворчащую женщину в возрасте в красавицу

Жительница Флориды Холли к 30 годам своей жизни всего пять раз была в парикмахерской. Она отрастила длинные волосы до середины бедра, так как папа с самого детства убеждал ее, что короткие стрижки нужны только мужчинам. Вот только ухаживать за такой тяжелой копной волос Холли не умела. Она превратилась в ворчливую и недовольную жизнью женщину, еще и выглядевшую довольно неопрятно.

Все изменил местный стилист, который решил преобразить Холли накануне ее свадьбы. Парикмахер посетовал на ужасное качество волос и без лишних сожалений обстриг их до каре. Так женщина стала выглядеть намного моложе.

А потом начался процесс окраски. У Холли был сложный оттенок волос с каштановой макушкой и белыми прядями, но эта оригинальность ее не украшала. Перекрашивание в блондинку заняло 4 долгих этапа. Всего стилист потратил на женщину 7 часов, за которые она превратилась в красавицу. А визажисты из салона красоты помогли ей с макияжем. Преображением Холли оказалась абсолютно довольна, а пользователи Сети поразились ее новому облику.