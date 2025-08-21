Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете

В список попал даже ремейк забытого фэнтези, о котором никто не просил.

Авторитетный журнал Esquire представил рейтинг главных экшн-фильмов 2025 года, и сразу два сюрприза бьют точно в сердце фанатов жанра.

Долгожданная «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Тома Круза, которую многие прочили в фавориты, даже не попала в список лидеров. Зато в рейтинге есть скромный проект Дэвида Эйра с Джейсоном Стэйтемом «Мастер».

Это уже второй год подряд, когда дуэт Эйр-Стэйтем (после прошлогоднего «Пчеловода») доказывает, что старомодный, но качественный экшн на простом и зрелищном сюжете бьет любые многомиллионные франшизы.

Кто чуть-чуть не дотянул до топ-5?

Вот как выглядит нижняя часть списка, с 10-го по 6-е место:

10 место: «Рыжая Соня» (Red Sonja) — низкобюджетный фэнтези-экшн, который критики называют приятным возвращением к эстетике «Зены — королевы воинов».

9 место: «Мастер» (A Working Man) — тот самый проект, ради которого стоит заглянуть в топ. Джейсон Стэйтем в роли бывшего морпеха, спасающего дочь босса от торговцев людьми.

8 место: «Клинер» (Cleaner) — Дэйзи Ридли меняет световой меч на пистолет в лондонском небоскребе, захваченном террористами.

7 место: «Пылающие кулаки» (Blazing Fists) — новый фильм культового японского режиссера Такаси Миике. Жесткая драма о подростках-маргиналах.

6 место: «Охота на воров 2: Пантера» (Den of Thieves 2: Pantera) — Джерард Батлер возвращается в роли угрюмого детектива Ника. На этот раз ограбление происходит в Европе.

Топ-5 выглядит еще интереснее

5. «Новокаин»

На пятом месте расположился «Новокаин» (Novocaine) с Джеком Куэйдом («Пацаны») в главной роли. Его герой — банковский служащий, который не чувствует боли, что очень пригождается, когда его подругу похищают грабители.

Критики хвалят фильм за безумную энергетику в духе «Дэдпула» и «Джона Уика» и называют его идеальной закуской для фанатов эксцентричного экшна.

4. «Микки 17»

Четвертое место досталось научной фантастике «Микки 17» (Mickey 17) от Оскароносного корейского режиссера Пон Чжун Хо («Паразиты»).

Роберт Паттинсон играет клона-смертника, который снова и снова отправляется на опасные задания. Критики отмечают, что финальный акт фильма — это чистейший экшен с феерическими взрывами и визуалом.

3. «Расплата 2»

Бронзу (третье место) забрал сиквел «Расплаты» (The Accountant 2) с Беном Аффлеком. По мнению Esquire, теперь, когда Аффлек свободен от обязанностей Бэтмена, он смог выложиться на полную.

Вторую часть хвалят за более жесткий экшен и проработку отношений между героями Аффлека и Джона Бернталя. Уже готовятся снимать триквел.

2. «Под огнем»

Серебро у военной драмы «Под огнем» (Warfare) от Алекса Гарленда («Гражданская война»). Это жестокий и максимально реалистичный взгляд на битву за Рамади в 2006 году.

Фильм основан на воспоминаниях выживших солдат. Критики пишут, что такого погружения в ад современной войны не было со времен «Черного ястреба».

1. «Черный чемодан»

И, наконец, золото и звание лучшего боевика 2025 года по версии Esquire получает «Черный чемодан» (Black Bag) Стивена Содерберга.

Шпионский триллер с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером в роли женатой пары разведчиков, оказавшихся по разные стороны баррикад.

Журнал называет его самым стильным фильмом года и описывает боевик вопросом:

«А что, если бы “Мистер и миссис Смит” были бы просто… лучше?».

И, судя по всему, у Содерберга есть ответ.

