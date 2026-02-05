Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»

Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»

5 февраля 2026 18:07
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»

Не сиквел, но нечто максимально схожее.

Вы ведь знакомы с чувством, когда по десятому кругу пересматриваешь «Джентльменов» и отчаянно хочешь еще? Одноименный сериал с Тео Джеймсом получился славным, но все равно «не то пальто» – и теперь Гай Ричи это исправит.

Viva La Madness («Да здравствует безумие») по первым анонсам выглядит как фильм, который включат именно те, кто после финальных титров «Джентльменов» остался с ощущением, что вечер закончился слишком рано.

Фильм станет не сиквелом «Джентльменов», а экранизацией книги-продолжения романа «Слоёный торт». А вот это уже ключевой момент. Потому что «Слоёный торт» – это, если угодно, прото-«Джентльмены».

Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»

Тот же рецепт: умный криминальный делец (тогда Дэниэл Крэйг, сейчас, вероятно, Джейсон Стэйтем), мечтающий выйти из игры, запутанный клубок долгов, предательств и «деловых предложений», от которых нельзя отказаться.

А потому ждем фирменный стиль, где преступления и уличный мордобой (не зря ведь в касте еще и Винни Джонс!) чередуются с изящным, опасным бизнесом и острыми как бритва диалогами.

Ричи здесь воссоединяется со своей же творческой ДНК. Он когда-то отказался от экранизации первой книги, и «Слоёный торт» снял его протеже Мэттью Вон. Получилась культовая, недооценённая классика.

Теперь же Гай возвращается к этому миру. Это как если бы шеф-повар, нашумевший новым фирменным блюдом, решил виртуозно переосмыслить свой же старый хитовый рецепт, добавив туда все накопленные за годы специи.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены» (2020), «Слоеный торт» (2004)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Читать дальше 19 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше