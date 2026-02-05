Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»

Вы ведь знакомы с чувством, когда по десятому кругу пересматриваешь «Джентльменов» и отчаянно хочешь еще? Одноименный сериал с Тео Джеймсом получился славным, но все равно «не то пальто» – и теперь Гай Ричи это исправит.

Viva La Madness («Да здравствует безумие») по первым анонсам выглядит как фильм, который включат именно те, кто после финальных титров «Джентльменов» остался с ощущением, что вечер закончился слишком рано.

Фильм станет не сиквелом «Джентльменов», а экранизацией книги-продолжения романа «Слоёный торт». А вот это уже ключевой момент. Потому что «Слоёный торт» – это, если угодно, прото-«Джентльмены».

Тот же рецепт: умный криминальный делец (тогда Дэниэл Крэйг, сейчас, вероятно, Джейсон Стэйтем), мечтающий выйти из игры, запутанный клубок долгов, предательств и «деловых предложений», от которых нельзя отказаться.

А потому ждем фирменный стиль, где преступления и уличный мордобой (не зря ведь в касте еще и Винни Джонс!) чередуются с изящным, опасным бизнесом и острыми как бритва диалогами.

Ричи здесь воссоединяется со своей же творческой ДНК. Он когда-то отказался от экранизации первой книги, и «Слоёный торт» снял его протеже Мэттью Вон. Получилась культовая, недооценённая классика.

Теперь же Гай возвращается к этому миру. Это как если бы шеф-повар, нашумевший новым фирменным блюдом, решил виртуозно переосмыслить свой же старый хитовый рецепт, добавив туда все накопленные за годы специи.