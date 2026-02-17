Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино?

Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино?

17 февраля 2026 07:58
Разбираемся, стоит ли ждать сиквелы и приквелы.

Когда в 2002 году вышел «Перевозчик», никто не кричал «Оскар». У фильма появились скромные 6,8 на IMDb и 7,4 на Кинопоиске, а Джейсон Стейтем тогда еще не был главным экшн-лицом планеты. Но зритель почувствовал: этот парень с железными кулаками и минимальным количеством слов заслуживает внимания. Итог — три фильма и статус культового боевика.

Теперь у нас 2026 год. Стейтем — уже живая легенда, бюджет нового «Убежища» — 50 миллионов, режиссер Рик Роман Во снимал предыдущие хиты.

Один только трейлер «Убежища» уже выглядел интригующе: отшельник на живописном шотландском острове, шторм, спасенная девушка и темное прошлое, которое не дает покоя. Билл Найи в роли злодея? Почти идеально.

Но прокат рассудил иначе.

За первый уикенд в США фильм собрал жалкие 5,5 миллиона долларов, заняв лишь пятое место. Мировые сборы на первых порах — 13 миллионов при бюджете 50. Это не просто слабый старт, это провал по меркам карьеры актера, у которого недавние хиты брали планку в разы выше.

На IMDb у «Убежища» 6,5, на Кинопоиске — 6,6. Ровно тот случай, когда рейтинги совпадают: фильм получился проходной, без искры, которая превращает рядовой экшн в историю с продолжением.

Можно ли надеяться на сиквелы и приквелы? Технически — да, любой фильм теоретически может обрасти вселенной. Но после таких сборов студии обычно сворачивают активность и делают вид, что ничего не случилось.«Убежище» останется просто очередным боевиком в фильмографии Стейтема, а не началом новой франшизы.

В отличие от «Перевозчика», который нашел зрителя, несмотря на скромные стартовые позиции, этот проект не зацепил даже фанатов. А без них никакая франшиза не живет.

Фото: Кадры из фильмов «Перевозчик» (2002 г.), «Убежище» (2026 г.)
Валерия Белашкова
