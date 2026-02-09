Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

9 февраля 2026 14:15
Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

Россиянам он зашел лучше, чем зарубежным зрителям.

Ещё недавно казалось, что «Чебурашка 2» надолго останется главным фаворитом посетителей кино. Но фильм постепенно выходит из проката, и вот на смену доброй сказке уверенно приходит новый лидер.

Психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред уже третий уикенд подряд удерживает первое место в российских кинотеатрах. По итогам минувших выходных картина заработала 155,5 млн рублей, а в общей сложности на ее счету сейчас уже более 1 млрд рублей.

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

Фильм, снятый по мотивам бестселлера Фриды Макфадден, рассказывает историю девушки Милли. Она поустраивается домработницей в роскошный дом преуспевающих Винчестеров.

Но идиллия и радость от новой жизни быстро сменяются тревогой, когда героиня начинает раскрывать жуткие секреты своих, казалось бы, идеальных работодателей.

Россияне оценили ленту выше, чем зарубежные зрители: на Кинопоиске у нее 7.3 балла, а на IMDb – 6.9. Вот что пишут российские зрители:

«Неплохой психологический лабиринт. Приятные актёры, визуальная эстетика, немного эротики (ну как без неё, когда тут Сидни Суини) и классический квест – "угадай, кто хороший, а кто плохой"»,

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

«Несмотря на некоторую затянутость, фильм снят на удивление смотрибельно – создатели играют с напряжением, накидывая по несколько тайн каждому персонажу, подкидывая зрителю краски и указания, чтоб тот собирал свою картину по номерам».

На втором месте по сборам расположился боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом, заработав 121,4 млн рублей, а третью строчку занял «Чебурашка 2» со сборами в 73,4 млн рублей, в общей сложности заработавший уже свыше 5 млрд рублей.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Убежище» (2026), «Чебурашка 2» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 20 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше