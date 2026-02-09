Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

Россиянам он зашел лучше, чем зарубежным зрителям.

Ещё недавно казалось, что «Чебурашка 2» надолго останется главным фаворитом посетителей кино. Но фильм постепенно выходит из проката, и вот на смену доброй сказке уверенно приходит новый лидер.

Психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред уже третий уикенд подряд удерживает первое место в российских кинотеатрах. По итогам минувших выходных картина заработала 155,5 млн рублей, а в общей сложности на ее счету сейчас уже более 1 млрд рублей.

Фильм, снятый по мотивам бестселлера Фриды Макфадден, рассказывает историю девушки Милли. Она поустраивается домработницей в роскошный дом преуспевающих Винчестеров.

Но идиллия и радость от новой жизни быстро сменяются тревогой, когда героиня начинает раскрывать жуткие секреты своих, казалось бы, идеальных работодателей.

Россияне оценили ленту выше, чем зарубежные зрители: на Кинопоиске у нее 7.3 балла, а на IMDb – 6.9. Вот что пишут российские зрители:

«Неплохой психологический лабиринт. Приятные актёры, визуальная эстетика, немного эротики (ну как без неё, когда тут Сидни Суини) и классический квест – "угадай, кто хороший, а кто плохой"»,

«Несмотря на некоторую затянутость, фильм снят на удивление смотрибельно – создатели играют с напряжением, накидывая по несколько тайн каждому персонажу, подкидывая зрителю краски и указания, чтоб тот собирал свою картину по номерам».

На втором месте по сборам расположился боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом, заработав 121,4 млн рублей, а третью строчку занял «Чебурашка 2» со сборами в 73,4 млн рублей, в общей сложности заработавший уже свыше 5 млрд рублей.