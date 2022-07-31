«Стесняется ее»: россиянам раскрыли глаза на брак Галкина и Пугачевой

Максима Галкина не раз обвиняли в корысти, когда речь заходила о браке с Аллой Пугачевой. Недоброжелатели приписывали артисту едва ли не паразитическое существование за счет знаменитой супруги, с чем не согласилась Вероника Степанова.

По словам психолога, Примадонна обеспечила ему молниеносный взлет по карьерной лестнице, но говорить о холодном расчете со стороны Галкина не приходится:

«Финансово Аллочка бесконечно была банкротом: у нее никогда не была даже собственного жилья, она постоянно жила в каких-то отелях. Соответственно никакой финансовой выгоды там нет».

Более того, Степанова отметила, что Максима можно назыать порядочным человеком, держащим слово перед Аллой Борисовной, которой когда-то пообещал спокойную старость.

«Он давно мог бы ее бросить. Она как балласт. Видно, что он уже ее где-то стесняется: Шихман пришла к ним в гости, ему уже было не по себе, неловко, потому что у Аллочки мы можем наблюдать процессы деменции — как из гроба встала», — жестко заявила психолог.

Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк