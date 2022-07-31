Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Стесняется ее»: россиянам раскрыли глаза на брак Галкина и Пугачевой

«Стесняется ее»: россиянам раскрыли глаза на брак Галкина и Пугачевой

31 июля 2022 12:52
«Стесняется ее»: россиянам раскрыли глаза на брак Галкина и Пугачевой

Все точки над i расставил психолог.

Максима Галкина не раз обвиняли в корысти, когда речь заходила о браке с Аллой Пугачевой. Недоброжелатели приписывали артисту едва ли не паразитическое существование за счет знаменитой супруги, с чем не согласилась Вероника Степанова.

По словам психолога, Примадонна обеспечила ему молниеносный взлет по карьерной лестнице, но говорить о холодном расчете со стороны Галкина не приходится:

«Финансово Аллочка бесконечно была банкротом: у нее никогда не была даже собственного жилья, она постоянно жила в каких-то отелях. Соответственно никакой финансовой выгоды там нет».

Более того, Степанова отметила, что Максима можно назыать порядочным человеком, держащим слово перед Аллой Борисовной, которой когда-то пообещал спокойную старость.

«Он давно мог бы ее бросить. Она как балласт. Видно, что он уже ее где-то стесняется: Шихман пришла к ним в гости, ему уже было не по себе, неловко, потому что у Аллочки мы можем наблюдать процессы деменции — как из гроба встала», — жестко заявила психолог.

Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака Читать далее 1 августа 2022
Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов Не только Читать далее 31 июля 2022
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Читать далее 31 июля 2022
Этот тест на цвета точно угадает ваш возраст Этот тест на цвета точно угадает ваш возраст Читать далее 1 августа 2022
Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать Читать далее 31 июля 2022
Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Читать далее 31 июля 2022
Дети умоляют Лободу вернуться в Россию, но певица сожгла все мосты Дети умоляют Лободу вернуться в Россию, но певица сожгла все мосты Читать далее 1 августа 2022
Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк Читать далее 1 августа 2022
Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США Читать далее 1 августа 2022
Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Читать далее 31 июля 2022
Related video