Стеснение пропало: «горячее» фото Щербаковой свело с ума даже иностранцев

Две самые известные российские фигуристки сейчас проводят отпуск на Мальдивах. Но отношение к такому роскошному отдыху у поклонников разное. Пока на Камилу Валиеву неустанно летят все шишки в мире — за выбор курорта, выбор наряда и неудачные позы на фото. Анну Щербакову в это же время, напротив, восхваляет чуть ли не вся планета.

Спортсменку, в отличие от Валиевой, обожают не только в России, но и далеко за ее пределами. Доказательство этому — интернациональные комментарии, которые почти каждую секунду публикуют фанаты из разных стран под фотографией, опубликованной в Telegram-канале Щербаковой.