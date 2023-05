Стеснение пропало: «горячее» фото Щербаковой свело с ума даже иностранцев

Две самые известные российские фигуристки сейчас проводят отпуск на Мальдивах. Но отношение к такому роскошному отдыху у поклонников разное. Пока на Камилу Валиеву неустанно летят все шишки в мире — за выбор курорта, выбор наряда и неудачные позы на фото. Анну Щербакову в это же время, напротив, восхваляет чуть ли не вся планета.

Спортсменку, в отличие от Валиевой, обожают не только в России, но и далеко за ее пределами. Доказательство этому — интернациональные комментарии, которые почти каждую секунду публикуют фанаты из разных стран под фотографией, опубликованной в Telegram-канале Щербаковой.

«Wow, so beautiful!», «This outfit is perfect on you, you look amazing», «Красотка», «Красавица», «Лучшая», «Стройная как кипарис, яркая как орхидея», «Анюта, что за красота!», «Шикарная», «Невероятная», «Восхитительно красивая», «Какая ты красивая, Аня, удачного отдыха», — в унисон пишут комментарии в Telegram-канале фигуристки подписчики из разных стран.