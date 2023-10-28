Стерва не только на экране: эту советскую актрису боялись все, и вот почему

Любой зритель, который хорошо помнит фильм «12 месяцев», точно воссоздаст в голове образ злобной мачехи. Ее блестяще воплотила на экране известная театральная актриса Ольга Викландт. Ей часто доставались в кино персонажи отъявленных стерв. Достаточно вспомнить атаманшу из «Снежной королевы» или бабу Бабариху из «Сказки о царе Салтане».

Всех этих сказочных злодеек артистка играла с видимым удовольствием. И хотя коллеги утверждали, что в жизни Викландт не была похожа на своих отрицательных героинь, тем не менее признавали ее стервозность и жесткий характер.

Актриса никогда не отвечала на личные вопросы, не понимала людей, которые интересуются ее самочувствием или высказывают жалость. Она игнорировала свой возраст, поэтому не отмечала юбилеи.

А еще Викландт обладала невероятным воздействием на мужчин. От своего первого мужа Василия Ванина она ушла к молодому коллеге Михаилу Названову. Избранники артистки не только не враждовали, но даже подружились друг с другом: они вместе работали и жили по соседству.

В полной мере строптивость Викландт проявилась перед смертью. Она отказалась лежать в больнице после перелома, выдергивала из рук капельницы, а затем и вовсе выписалась. Актриса скончалась у себя дома в полном одиночестве в 83 года.