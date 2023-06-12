Стерва из «Экипажа» сменила восьмой десяток, но и сейчас даст фору любой (фото)

Ирина Акулова была одной из главных звезд МХАТа. Мужчины толпами ходили за талантливой красавицей. Но счастья в личной жизни такая бешеная популярность Акуловой не принесла. Больше всего актриса запомнилась зрителям по роли Норкиной в культовом фильме «Экипаж». И это сыграло с ней злую шутку.

Зрители стали считать, что Акулова такая же стервозная и местами неприятная, как и ее героиня. Оказалось, это отчасти так. Ходили слухи, что личное счастье звезда не смогла построить именно из-за своего скверного характера и тяжелого нрава.