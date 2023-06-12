Стерва из «Экипажа» сменила восьмой десяток, но и сейчас даст фору любой (фото)
Артистка разбила миллионы сердец.
Ирина Акулова была одной из главных звезд МХАТа. Мужчины толпами ходили за талантливой красавицей. Но счастья в личной жизни такая бешеная популярность Акуловой не принесла. Больше всего актриса запомнилась зрителям по роли Норкиной в культовом фильме «Экипаж». И это сыграло с ней злую шутку.
Зрители стали считать, что Акулова такая же стервозная и местами неприятная, как и ее героиня. Оказалось, это отчасти так. Ходили слухи, что личное счастье звезда не смогла построить именно из-за своего скверного характера и тяжелого нрава.
«Видимо, такой скверный и неуживчивый характер... Если позволила себе влезть в пару, наплевав на все и всех (хотела отомстить мужу), и не сработалась с худруком театра Дорониной... Ни в семье, ни на работе не получалось», «Распущенная жизнь распущенных людей с аморальным поведением, и вот итог», «У пьющего человека все виноваты, кроме него самого», — пишут возмущенные пользователи портала Woman.