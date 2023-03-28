Стереотипы об огненных знаках Зодиака, которым лучше не доверять

Когда речь заходит о том или ином знаке зодиака, в голове сразу же всплывает целый набор ассоциаций. Например, при упоминании Тельца люди сразу же вешают на него ярлык “упрямый”, а Скорпиона удостаивают звания манипулятора всея гороскопа. Насколько эти мифы соответствуют действительности, разобрались профессиональные астрологи. Эксперты рассказали, какие стереотипы об огненных знаках не имеют под собой никаких оснований.

Овен

При упоминании весеннего огненного знака многие начинают понимающе кивать, мол, сталкивались мы с этими нетерпеливыми товарищами. Постоянно перескакивают от одного дела к другому, толком не завершив начатое.

На самом же деле Овен в процессе может осознать, что занимается совершенно не тем, чем ему хочется. Он не видит смысла делать то, что не вызывает у него ни малейшего интереса, а потому бросает на полпути.

И, наоборот, когда занятие вызывает у Овна внутренний отклик, он ни на минутку не отвлечется, пока не завершит его. Ведь упорства ему не занимать - будет сидеть как пришитый, пока не добьется нужного результата.

Лев

В представлении многих людей Львы - это махровые эгоисты и нарциссы. Они только и делают, что смотрятся в зеркало на себя любимых, и отвлекаются лишь для того, чтобы послушать дифирамбы в свой адрес.

Вот только, по словам астрологов, упреки в чрезмерном себялюбии в адрес Львов как минимум несправедливы. Уроженцы летнего огненного знака видят дальше собственного носа и приходят на помощь нуждающимся.

А вот тех, кто лишь клянчит у окружающих и при этом не прикладывает собственных усилий, Лев презирает. Быть может, именно такие завистники из мести и клевещут на королей гороскопа, обвиняют их в эгоизме и высокомерии.

Стрелец

Стрельцов частенько обвиняют в инфантильности и нежелании брать на себя обязательства. Мол, им бы лишь порхать по жизни в свое удовольствие, как Стрекоза из басни. А как только придется туго - бросятся искать помощи.

Астрологи утверждают, что злопыхатели путают любознательность и легкий нрав осеннего огненного знака с несерьезностью. Стрельцы действительно относятся к некоторым вещам проще, но это не значит, что они не берут на себя никаких обязательств.

Уроженцы этого знака честно отвечают за свои слова и поступки, если приходится это делать. При всей внешней легкомысленности убегать от ответственности они ни за что не станут, так как дорожат своей репутацией и именем.