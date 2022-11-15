Стереотип, в который верят на Западе, вызовет хохот у россиян: жаль, что неправда

Россия остается для многих иностранцев закрытой и далекой страной. Из-за этого вокруг нее появляется все больше и больше стереотипов, которые порой вызывают смех у россиян.

Дело в том, что за границей многие верят в любовь русских к водке. Судя по многочисленным фильмам и сериалам, наши соотечественники пьют этот алкогольный напиток каждый день утром, в обед и вечером. При этом у некоторых в домах даже стоят специальные краны, из которых постоянно течет водка в неограниченных количествах, в чем не сомневаются жители многих стран.

Помимо этого, некоторые иностранцы уверены, что по улицам российских городов ходят медведи. Диких животных, как считают люди за границей, можно встретить даже на Красной площади, поэтому они очень расстраиваются, когда видят медведей лишь в зоопарках.

Подобные убеждения только смешат россиян. Как отмечают многие, они вынуждены каждый раз объяснять иностранцам, что на самом деле все это лишь неверные стереотипы, а на самом деле жизнь в стране выглядит совершенно по-другому.