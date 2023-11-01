Степаненко расколола семью Петросяна: ребенка комику теперь не видать

Перемены в личной жизни Евгения Петросяна стоили ему потери близких. Развод юмориста с Еленой Степаненко в 2018 году и брак с молодой помощницей стали неожиданностью для его родных. Дочь комика Викторина не одобрила такое поведение родителя. А затем на ее отношение к отцу неосознанно повлияла и сама экс-мачеха.

Степаненко поддерживала постоянное общение с дочерью Петросяна и после развода с ним. Артистка неоднократно настоятельно рекомендовала Викторине смягчиться и поговорить с юмористом, дать шанс на восстановление отношений. Но в итоге тем самым она сделала только хуже.

Теперь женщина наотрез отказалась от любой связи с Петросяном и полностью приняла сторону его бывшей жены, вычеркнув отца из своей жизни. Комик потерял не только ребенка, но и внуков — из-за этих семейных неурядиц он уже несколько лет не видел сыновей Викторины. А вот Степаненко часто их навещает, дети считают ее бабушкой. Сам Петросян не дает никаких комментариев по поводу раскола в семье.