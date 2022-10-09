Степаненко подложила свинью: реальную фамилию Петросяна предали огласке

Если бы не развод, никто не узнал, как зовут звездного юмориста.

Пара Евгения Петросяна и Елены Степаненко считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Артисты поженились в 1985 году, а в 2018-м огорошили поклонников новостью о разводе.

Во время бракоразводного процесса выяснилось, что супруги баснословно богаты – стоимость совместно нажитого имущества юмористов оценили в 1,5 млрд рублей. Но всплыла и другая тайна – оказалось, что Петросян вовсе не Петросян.

На сайте Хамовнического суда значится, что по иску Степаненко Е. Г. ответчиком выступал Петросянц Е. В. «Лишняя» буква в фамилии артиста удивила поклонников. Но сам Евгений Петросян никогда не скрывал, что отбросил последнюю букву своей фамилии, чтобы сделать ее более благозвучной и легкой для произношения.