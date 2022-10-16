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Степаненко годами обманывала россиян: правду о личной жизни бывшей Петросяна предали огласке

16 октября 2022 08:30
Степаненко годами обманывала россиян: правду о личной жизни бывшей Петросяна предали огласке

Юмористка вовсе не бедная «разведенка».

В 2018 году на всю страну прогремел скандальный развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Бывшие супруги еще долго делили многомиллионное имущество. А вскоре Петросян женился на молодой женщине по имени Татьяна Брухунова, которая подарила юмористу сына Вагана.

Общественность оказалась на стороне обманутой Степаненко. Поговаривали, что артистка болезненно переживала разрыв и даже похудела на 46 килограмм. Однако близкие звезды говорят, что Елена Степаненко не из тех, кто будет годами горевать.

Юрист Сергей Жорин рассказал в интервью «Комсомольской правде», что не надо жалеть Степаненко, ведь она вовсе не одинока.

«А кто сказал, что у Елены Григорьевны никого нет? Есть, конечно! Кто конкретно – мы эту информацию не распространяем», — сообщил адвокат.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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