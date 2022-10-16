Степаненко годами обманывала россиян: правду о личной жизни бывшей Петросяна предали огласке

В 2018 году на всю страну прогремел скандальный развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Бывшие супруги еще долго делили многомиллионное имущество. А вскоре Петросян женился на молодой женщине по имени Татьяна Брухунова, которая подарила юмористу сына Вагана.

Общественность оказалась на стороне обманутой Степаненко. Поговаривали, что артистка болезненно переживала разрыв и даже похудела на 46 килограмм. Однако близкие звезды говорят, что Елена Степаненко не из тех, кто будет годами горевать.

Юрист Сергей Жорин рассказал в интервью «Комсомольской правде», что не надо жалеть Степаненко, ведь она вовсе не одинока.