«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

Елена Степаненко не переживает из-за возможной встречи с Евгением Петросяном на фестивале «Юморина». Ранее появилась информация, что артистка якобы запретила ставить ее выступление в один день с бывшим супругом.

Выступления экс-супругов запланированы на знаменитом фестивале в течение нескольких дней. Как утверждают СМИ, изначально артисты могли даже оказаться вместе на одной сцене, но позже Степаненко поставила организаторам условие: она не должна пересечься с бывшим мужем ни на концерте, ни в городе, так как все еще переживает из-за их развода. Как оказалось, эта информация не является правдой. По словам Леона Измайлова, артистка давно не думает о конфликте с Петросяном и оставила всю ситуацию в прошлом.

«Она давно уже не страдает», — цитирует слова артиста портал Prozvezd.info.

Также собеседник издания отметил, что инициатива разделить выступления знаменитостей на разные дни принадлежала именно самим организаторам «Юморины». Якобы они переживают, что бракоразводный процесс может создать Степаненко и Петросяну неудобства, поэтому делают так уже несколько лет.