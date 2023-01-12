Стэмфорда из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» не узнать: гляньте, что с ним стало

В легендарном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» были задействованы самые лучшие советские актеры того времени. Наверняка многие помнят героя по имени Стэмфорд, который познакомил сыщика с доктором.

Его роль исполнил ленинградский актер Геннадий Богачев. В общей сложности на его счету порядка 50 ролей в кино и телеспектаклях. Богачева также вспомнят и те, кто смотрел сериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», где артист сыграл Алоизия Могарыча, написавшего донос на Мастера. Узнать в этом персонаже Стэмфорда просто невозможно.

Сегодня Геннадий Богачев играет в основном в театре. Он задействован в постановках «Палачи» и «Алиса» по произведениям Кэрролла. Но доходы не позволяют разгуляться на широкую ногу, поэтому актер занимается еще и озвучкой. Его голосом говорит герой «Титаника» Лавджой — верный помощник миллионера Каледона Хокли. Также он озвучивал персонажей картин «Ночь в музее» и «Код Да Винчи».