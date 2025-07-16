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Стеллан Скарсгард потратил половину своей зарплаты на обеды для коллег — все из-за его негативного опыта на съёмках в Норвегии

16 июля 2025 09:54
Стеллан Скарсгард потратил половину своей зарплаты на обеды для коллег — все из-за его негативного опыта на съёмках в Норвегии

Актер пообещал себе, что больше не будет работать в стране, пока ситуация не изменится — и изменил ее сам.

Патриарх актерской династии Скарсгардов, Стеллан Скарсгард снимается в кино вот уже более 50 лет, а потому точно знает, как должен быть устроен съемочный процесс — и какой обед должны подавать на площадке. Буквально в мае этого года актер появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля, чтобы представить свой новый фильм «Сентиментальная ценность», снятый норвежским режиссером Йоакимом Триером.

Сам Скарсгард, к слову, долгое время отказывался работать с норвежцами по необычной причине — и в какой-то момент даже отказался от части своей зарплаты, чтобы решить ту самую проблему.

Стеллан Скарсгард годами не работал с норвежцами из-за плохих обедов на съемках

Стеллан Скарсгард потратил половину своей зарплаты на обеды для коллег — все из-за его негативного опыта на съёмках в Норвегии

В одном из недавних интервью актер рассказал, что работа с Триером стала своего рода исключением, потому что Скарсгард потребовал от режиссера специальный контракт — и в нем прописывались все детали хорошего обеда, который должны предлагать актерам на площадке.

Говоря об этом, Скарсгард вспомнил, что сбросил восемь килограммов во время съемок «Бессонницы» — норвежского детективного триллера, ремейк которого спустя несколько лет снял Кристофер Нолан.

По словам актера, нормальной еды в Норвегии ему почти не предлагали — обычно только кусочки хлеба и пластиковую колбасу салями; что удивляло актера больше всего, так это то, что сама Норвегия считается одной из богатейших стран, а денег на хорошую еду все равно жалеет.

Стеллан Скарсгард отдал полмиллиона крон на обеды для коллег по «Сентиментальной ценности»

Стеллан Скарсгард потратил половину своей зарплаты на обеды для коллег — все из-за его негативного опыта на съёмках в Норвегии

Сама проблема плохого обеда, судя по всему, стояла так остро, что Скарсгард в итоге решил взять дело в свои руки — и согласился на то, чтобы из его зарплаты вычли стоимость хорошей еды для всей команды фильма. Как рассказал актер, требования к еде касались в том числе и посуды — опять же, никакого пластика и только фарфор, а за едой не должна образовываться очередь, все спокойно берут что хотят и садятся.

Скарсгард отметил, что это помогло разрядить обстановку на площадке и сделало всех чуть счастливее, чему и сам он очень рад.

Между тем «Сентиментальная ценность» появится в российских кинотеатрах уже этой осенью, а почитать о самом фильме можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Сентиментальная ценность» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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