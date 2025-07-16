Стеллан Скарсгард потратил половину своей зарплаты на обеды для коллег — все из-за его негативного опыта на съёмках в Норвегии

Актер пообещал себе, что больше не будет работать в стране, пока ситуация не изменится — и изменил ее сам.

Патриарх актерской династии Скарсгардов, Стеллан Скарсгард снимается в кино вот уже более 50 лет, а потому точно знает, как должен быть устроен съемочный процесс — и какой обед должны подавать на площадке. Буквально в мае этого года актер появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля, чтобы представить свой новый фильм «Сентиментальная ценность», снятый норвежским режиссером Йоакимом Триером.

Сам Скарсгард, к слову, долгое время отказывался работать с норвежцами по необычной причине — и в какой-то момент даже отказался от части своей зарплаты, чтобы решить ту самую проблему.

Стеллан Скарсгард годами не работал с норвежцами из-за плохих обедов на съемках

В одном из недавних интервью актер рассказал, что работа с Триером стала своего рода исключением, потому что Скарсгард потребовал от режиссера специальный контракт — и в нем прописывались все детали хорошего обеда, который должны предлагать актерам на площадке.

Говоря об этом, Скарсгард вспомнил, что сбросил восемь килограммов во время съемок «Бессонницы» — норвежского детективного триллера, ремейк которого спустя несколько лет снял Кристофер Нолан.

По словам актера, нормальной еды в Норвегии ему почти не предлагали — обычно только кусочки хлеба и пластиковую колбасу салями; что удивляло актера больше всего, так это то, что сама Норвегия считается одной из богатейших стран, а денег на хорошую еду все равно жалеет.

Стеллан Скарсгард отдал полмиллиона крон на обеды для коллег по «Сентиментальной ценности»

Сама проблема плохого обеда, судя по всему, стояла так остро, что Скарсгард в итоге решил взять дело в свои руки — и согласился на то, чтобы из его зарплаты вычли стоимость хорошей еды для всей команды фильма. Как рассказал актер, требования к еде касались в том числе и посуды — опять же, никакого пластика и только фарфор, а за едой не должна образовываться очередь, все спокойно берут что хотят и садятся.

Скарсгард отметил, что это помогло разрядить обстановку на площадке и сделало всех чуть счастливее, чему и сам он очень рад.

Между тем «Сентиментальная ценность» появится в российских кинотеатрах уже этой осенью, а почитать о самом фильме можно здесь.