Стечение обстоятельств или злой умысел: как оборвалась жизнь звезды «Алешкиной любви»

Александра Завьялова считалась одной из самых ярких артисток советского экрана. Она блистала в фильмах «Алешкина любовь» и «Тени исчезают в полдень», что, как были уверены фанаты, откроет ей двери и в другие яркие проекты. Однако жизнь знаменитости сложилась совершенно по-другому, и ей не удалось построить успешную карьеру.

Практически сразу после выхода ее второго фильма она познакомилась с обаятельным американским бизнесменом. Предприниматель встретился ей в самолете, летящем в Одессу, и сразу же понравился. Однако незнакомца обвинили в шпионаже, что испортило репутацию Завьяловой: ее перестали приглашать в фильмы, а режиссеры всячески обходили ее стороной.

Мимолетный роман поставил крест не только на карьере артистки, но и на ее личной жизни. Узнав подробности пикантной истории, от нее ушел муж Дмитрий Бучкин. Череда неудач вводит артистку в продолжительную депрессию, с которой она не может справиться на протяжении всей жизни. При этом в 1976 году рождается сын артистки Петр. Первое время он живет с матерью, а когда ее кладут в психиатрическую больницу, то переезжает к Бучкину, который усыновляет его.

Когда Завьялова вернулась из клиники домой, то начала жить со своим наследником. Петр в то время работал в строительной фирме, но начал злоупотреблять спиртным, что выливалось в регулярные ссоры. В итоге артистку нашли мертвой в ее же квартире. Как предполагали следователи, убил ее именно сын, поэтому его осудили и приговорили к восьми годам колонии.

При этом все знакомые утверждают, что Петр вряд ли виновен в случившемся, ведь очень любил мать. Сам Петр признается, что не помнит, что случилось в тот роковой вечер и не может рассказать правду.