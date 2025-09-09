«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)

Меню
9 сентября 2025 20:03
Привел четыре аргумента.

Если спросить фанатов, какой фильм франшизы про Гарри Поттера самый сильный, ответы будут разные. Многие до сих пор считают «Тайную комнату» самой верной книге — мол, там дух Роулинг передан точнее всего, и от книги почти не отступили. А если судить по рейтингам, то на вершине окажется «Дары Смерти: Часть 2» — финал, масштаб, эпик, все как надо.

У искусственного интеллекта — свое мнение, как бы парадоксально это не звучало. Мы попросили ИИ выбрать лучшую часть франшизы, не опираясь на ностальгию, оценки на IMDb или кассовые сборы. Только сюжет, атмосфера, режиссура и влияние на всю историю. Результат удивил, но оказался чертовски логичным.

Лучшая часть — это «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Нейрость вполне может обосновать свое решение. При чем на возражения поклонников у нее в запасе есть сразу несколько аргументов.

  • Это первая по-настоящему взрослая история;
  • Режиссер Альфонсо Куарон оживил магический мир;
  • Лучшая комбинация магии и психологии;
  • Гарри впервые становится личностью.

Действительно, «Узник Азкабана» — единственный фильм серии, снятый лауреатом «Оскара». Куарон не просто экранизировал книгу — он перепридумал визуальный язык Поттерианы: движущиеся камеры, тени, живой Хогвартс, где наконец-то чувствуется время года и погода, а не просто красивые декорации.

Именно после выхода третьей части культовая франшиза перестает выглядеть как детская сказка. Появляется глубина и акцент на раскрытии характеров и отношений главных героев.

Появляется ощущение, что ставки высоки, даже если никто пока не умирает, — говорит ИИ.

Ранее мы писали: Режиссер «Гарри Поттера» рассказал, стоит ли ждать еще одного специального выпуска с актерами — кажется, проще будет дождаться нового сериала

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 г.), «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
