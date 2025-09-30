«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

Колин Фаррелл уверенно закрепился в комикс-вселенной DC: его Пингвин в «Бэтмене» Мэтта Ривза неожиданно получил много внимания и подарил актеру собственный сериал, который в этом году уже собрал девять наград «Эмми».

Фаррелл признается: когда ему впервые прислали сценарий «Бэтмена» (2022), он не сразу понял, зачем вообще нужен его персонаж. Всего пять сцен, и Пингвин казался почти нелепым.

Потом Ривз показал актеру эскиз грима, и все встало на свои места. Тяжелый макияж раскрывал жуткий образ одного из самых опасных жителей Готэма.

Герой выглядел свирепо, и я сразу смог представить его жизнь целиком. Это дало мне кучу информации для игры, — поделился актер.

Фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли стал перезапуском франшизы и показал Бэтмена на втором году его войны с преступностью. Параллельно темный рыцарь пытался раскрыть масштабную коррупцию и противостоял загадочному серийному убийце Загадочнику.

В кульминации всей этой мрачной истории появился Пингвин — хитрый игрок, которому было суждено вырасти в отдельного героя.

«Пингвин» как отдельная история

Мини-сериал HBO «Пингвин» показал, как Освальд Кобблпот постепенно берет власть в свои руки и становится настоящим хозяином криминального Готэма. Роль Фаррелла здесь раскрылась куда шире, чем в фильме: сам актер признается, что мог по пять часов подряд оставаться в образе, даже звоня своим детям голосом злодея.

Прощаться с таким харизматичным героем не торопятся. Фаррелл официально подтвердил, что возвращается к роли в фильме «Бэтмен: Часть II». Правда, экранного времени у него будет еще меньше, чем в первой части.

Это нормально… Я прочитал сценарий от начала до конца и не могу рассказать подробности. Но он стал глубже, страшнее, ставки выше, — подытожил звезда.

Для поклонников DC есть хорошая новость и плохая: с одной стороны — новый фильм с Робертом Паттинсоном, с другой — в очередной раз Фаррелла обделят экранным временем. И если судить по успеху сериала, Пингвин уже давно перестал быть просто «второстепенным злодеем». И видеть его хотелось бы чаще.

