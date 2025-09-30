Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

30 сентября 2025 17:38
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

Фанаты дали понять, чего хотят.

Колин Фаррелл уверенно закрепился в комикс-вселенной DC: его Пингвин в «Бэтмене» Мэтта Ривза неожиданно получил много внимания и подарил актеру собственный сериал, который в этом году уже собрал девять наград «Эмми».

Фаррелл признается: когда ему впервые прислали сценарий «Бэтмена» (2022), он не сразу понял, зачем вообще нужен его персонаж. Всего пять сцен, и Пингвин казался почти нелепым.

Потом Ривз показал актеру эскиз грима, и все встало на свои места. Тяжелый макияж раскрывал жуткий образ одного из самых опасных жителей Готэма.

Герой выглядел свирепо, и я сразу смог представить его жизнь целиком. Это дало мне кучу информации для игры, — поделился актер.

«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

Фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли стал перезапуском франшизы и показал Бэтмена на втором году его войны с преступностью. Параллельно темный рыцарь пытался раскрыть масштабную коррупцию и противостоял загадочному серийному убийце Загадочнику.

В кульминации всей этой мрачной истории появился Пингвин — хитрый игрок, которому было суждено вырасти в отдельного героя.

«Пингвин» как отдельная история

Мини-сериал HBO «Пингвин» показал, как Освальд Кобблпот постепенно берет власть в свои руки и становится настоящим хозяином криминального Готэма. Роль Фаррелла здесь раскрылась куда шире, чем в фильме: сам актер признается, что мог по пять часов подряд оставаться в образе, даже звоня своим детям голосом злодея.

Прощаться с таким харизматичным героем не торопятся. Фаррелл официально подтвердил, что возвращается к роли в фильме «Бэтмен: Часть II». Правда, экранного времени у него будет еще меньше, чем в первой части.

Это нормально… Я прочитал сценарий от начала до конца и не могу рассказать подробности. Но он стал глубже, страшнее, ставки выше, — подытожил звезда.

«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

Для поклонников DC есть хорошая новость и плохая: с одной стороны — новый фильм с Робертом Паттинсоном, с другой — в очередной раз Фаррелла обделят экранным временем. И если судить по успеху сериала, Пингвин уже давно перестал быть просто «второстепенным злодеем». И видеть его хотелось бы чаще.

Ранее мы писали: Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу

Фото: Кадры из фильма «Бэтмен» (2022 г.), из сериала «Пингвин»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом Читать дальше 28 сентября 2025
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет Читать дальше 2 октября 2025
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох Читать дальше 2 октября 2025
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Читать дальше 2 октября 2025
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад Читать дальше 2 октября 2025
Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Читать дальше 2 октября 2025
ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды Читать дальше 2 октября 2025
В октябре в кино выходит новый боди-хоррор — почти копия «Субстанции»: новинка сразу угодила в скандал — взгляните на рейтинг В октябре в кино выходит новый боди-хоррор — почти копия «Субстанции»: новинка сразу угодила в скандал — взгляните на рейтинг Читать дальше 2 октября 2025
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте «Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше