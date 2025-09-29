Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю

Сделал то, чего не было 60 лет.

Долгожданный боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо в главной роли официально возглавил североамериканский бокс-офис. За первый уикенд картина собрала в США 22,4 млн долларов, и хотя цифра выглядит скромной для проекта с бюджетом в 130 млн, критики и зрители уверены: это лишь начало большого пути.

Фильм получил восторженные отзывы: A на CinemaScore, 4,5/5 на PostTrak, 8,5 на IMDb, а 74% зрителей готовы рекомендовать его друзьям. Половина всех сборов пришлась на премиум-форматы, включая IMAX. Для Андерсона это лучший старт в карьере, хотя о кассовой окупаемости пока говорить рано.

Уникальный релиз

«Битва за битвой» уже вошел в историю, став первым фильмом после «Одноглазых валетов» (1961), снятым и показанным в формате VistaVision. Правда, в мире всего четыре кинотеатра, где можно увидеть его именно так.

VistaVision — это редкий киноформат с очень широкой пленкой, придуманный в Голливуде в 1950-х. Благодаря ему картинка получается особенно яркой и детализированной.

Зрителям в Лос-Анджелесе при входе раздавали специальные карточки со всеми шестью доступными форматами показа: VistaVision, IMAX 70 мм, IMAX, Dolby, 70 мм и 4DX. Warner Bros. даже поощряет публику делиться своими «проштампованными» карточками в соцсетях, превращая поход в кино в отдельное событие.

Стратегия студии

Warner Bros. рассчитывает прокатывать фильм как можно дольше, вплоть до сезона наград. В студии не исключают, что лента останется в кинотеатрах до конца 2025-го, а затем вернется перед «Оскаром», чтобы напомнить академикам о себе. Важнейший этап — международные релизы, включая Китай, где премьера состоится уже 16 октября.

Если проект получит достаточную поддержку за рубежом, он сможет не только претендовать на награды, но и показать приличные кассовые результаты, несмотря на осторожный старт.

Конкуренты в прокате

Второе место заняло семейное фэнтези «Волшебный домик Габби в кино», собравшее 13,7 млн долларов. Картина получила 95% свежести от зрителей на Rotten Tomatoes, что обещает ей долгую жизнь на экранах.

Замыкает тройку лидеров аниме-блокбастер «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», заработавший 7,1 млн долларов на третьей неделе. Его мировая касса перевалила за 605 млн — и это нонсенс для аниме.

Несмотря на не рекордные первые сборы, «Битва за битвой» вполне может стать не только кассовым хитом, но и главной сенсацией наградного сезона. Все указывает на то, что ДиКаприо и Андерсон сделали фильм, который будет жить в истории очень долго.

