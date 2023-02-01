Ставит крест на первой части: в «Чебурашке» 40 лет не замечали весомый ляп

Все помнят, как завязалась самая трогательная дружба из советских мультфильмов. В первой части четырехсерийной истории мы видим, как крокодил Гена страдает от одиночества. В отчаянии он пишет объявлении о поиске друзей и вешает его на телефонную будку. Она стала временным пристанищем для Чебурашки. Он прочитал это послание Гены и обрадовался, ведь ему тоже нужны были друзья. Так они познакомились и сдружились.

В четвертой серии Гена послал Чебурашке телеграмму с просьбой встретить его в аэропорту. А Чебурашка этого не сделал, но не потому, что их дружеские отношения дали трещину. А потому, что он не умеет читать, в чем сам признается Гене. На календаре 31 августа, и Гена тут же решает устроить Чебурашку в школу.

У внимательного зрителя встает вопрос: а как тогда Чебурашка смог прочитать объявление, которое в первой серии разместил Гена? Как он смог понять, что крокодилу, работающему в зоопарке, нужны друзья? Ответа на этот вопрос ни у кого нет.

Досадный ляп создателей фильма, впрочем, не мешает следить за перипетиями сюжета и добрыми, с детства полюбившимися героями.