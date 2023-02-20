Ставили на кон все: судьба «криминальных» лиц на советском экране ужаснет любого

Некоторые советские актеры, обладавшие «отрицательной» харизмой, навсегда становились заложниками своих злодейских образов. И это становилось серьезным препятствием к всенародному признанию.

Яркий тому пример — Владимир Кенигсон. Советскому зрителю актер казался каким-то «чужеродным» и отчужденным. Возможно, из-за специфического «криминального» обаяния артисту доставались отрицательные роли. Например, в картинах «Огненные версты» и «Два билета на дневной сеанс».

Еще один пример — Вадим Захарченко. Режиссеры то и дело давали колоритному актеру роли сомнительных персонажей. Он снялся в фильмах «Сыщик», «Ошибка резидента» и «Застава Ильича». Почти в каждой своей работе Захарченко играл отрицательных героев.

Но Кенигсон, Захарченко и другие актеры, ставшие заложниками своих «криминальных» лиц, понимали, на что шли. Они осознавали, что после «плохих» экранных образов народ их возненавидит и будет всегда ассоциировать с отрицательными героями. С такой репутацией получить роль «хорошего парня» будет невозможно, ведь зритель начнет искать подвох в персонаже и ждать от него каких-нибудь гадостей.

Поэтому режиссеры не давали таким актерам и шанса на «реабилитацию», чтобы не смущать аудиторию. А артистам оставалось только мириться со своей участью.