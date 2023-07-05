Статус советского мужчины определяла одна вещь: удивитесь, но это не автомобиль

Советским мужчинам, как и современным, не была чужда конкуренция. В то время их статус определяла одна «вещь», и речь вовсе не об автомобиле и не о предмете гардероба.

Так, особой популярностью у девушек пользовались мужчины с усами. Именно эта деталь давала им конкурентное преимущество в борьбе за женское сердце. Эта мода достигла своего пика в 70-е и 80-е, что можно легко проследить по фильмам того времени.

Яркий пример — Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Также в 80-х карьера Александра Панкратова-Черного пошла в гору, и во многом из-за того, что его типаж был востребован у публики. Дамы млели от его роскошных черных усов, ставших визитной карточкой актера.

Тренд был популярен и в начале 90-х. Достаточно вспомнить ведущих федеральных каналов того времени, а также звезду «Городка» Илью Олейникова.

К слову, многим мужчинам усы совершенно не шли. Но стремление понравиться женщинам было сильнее, поэтому обзавестись растительностью над губой стремились все.