Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Статус самого просматриваемого шоу на BBC, полное отсутствие звездного промоушена и «Оскар»: этот мульт-шедевр необходимо смотреть и детям, и взрослым

Статус самого просматриваемого шоу на BBC, полное отсутствие звездного промоушена и «Оскар»: этот мульт-шедевр необходимо смотреть и детям, и взрослым

5 июля 2025 11:21
Статус самого просматриваемого шоу на BBC, полное отсутствие звездного промоушена и «Оскар»: этот мульт-шедевр необходимо смотреть и детям, и взрослым

Обязательно посмотрите в ближайший же свободный часок.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse — в русском прокате «Мальчик, крот, лис и конь» — это 35 минут чистой душевности. Мультфильм, созданный вручную на основе книги Чарли Маккеси, стал самой просматриваемой программой на BBC One в Сочельник 2022 года: его посмотрели более 4 миллионов зрителей, и при этом никакого звёздного промоушена, шумных тизеров и навязчивой рекламы не было вовсе.

Простая история, рассказанная волшебно

Статус самого просматриваемого шоу на BBC, полное отсутствие звездного промоушена и «Оскар»: этот мульт-шедевр необходимо смотреть и детям, и взрослым

История минималистична и почти без сюжета: мальчик идёт по зимнему пейзажу и по дороге встречает троих спутников — крота, лиса и коня. Вместе они отправляются на поиски дома, которого ни у одного из них нет.

Именно в этой простоте кроется вся сила мультфильма. Это притча о доброте, поддержке и принятии, рассказанная тёплым, доверительным тоном. Анимация нарисована вручную, и каждый кадр словно оживший рисунок с полей любимой книги.

От сердца к Оскару

Статус самого просматриваемого шоу на BBC, полное отсутствие звездного промоушена и «Оскар»: этот мульт-шедевр необходимо смотреть и детям, и взрослым

Несмотря на полное отсутствие маркетинга, этот скромный проект стал не только хитом у зрителей, но и настоящим триумфом в профессиональной среде. В 2023 году мультфильм получил премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Мальчик, крот, лис и конь» одинаково глубоко затрагивает зрителей всех возрастов. Детям он понятен на уровне простых фраз и мягких образов. Взрослые же улавливают в нём философские смыслы и эмоциональные ноты, которые трудно выразить словами.

Если вы ещё не видели эту ленту — выделите полчаса. Это редкий случай, когда телевизионный проект способен подарить не просто просмотр, а искреннее переживание.

Ранее мы писали про крутейший советский мультик, который снискал славу у иностранцев.

Фото: Кадры из мультфильма «Мальчик, крот, лис и конь» (2022)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше