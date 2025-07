Статус самого просматриваемого шоу на BBC, полное отсутствие звездного промоушена и «Оскар»: этот мульт-шедевр необходимо смотреть и детям, и взрослым

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse — в русском прокате «Мальчик, крот, лис и конь» — это 35 минут чистой душевности. Мультфильм, созданный вручную на основе книги Чарли Маккеси, стал самой просматриваемой программой на BBC One в Сочельник 2022 года: его посмотрели более 4 миллионов зрителей, и при этом никакого звёздного промоушена, шумных тизеров и навязчивой рекламы не было вовсе.

Простая история, рассказанная волшебно

История минималистична и почти без сюжета: мальчик идёт по зимнему пейзажу и по дороге встречает троих спутников — крота, лиса и коня. Вместе они отправляются на поиски дома, которого ни у одного из них нет.

Именно в этой простоте кроется вся сила мультфильма. Это притча о доброте, поддержке и принятии, рассказанная тёплым, доверительным тоном. Анимация нарисована вручную, и каждый кадр словно оживший рисунок с полей любимой книги.

От сердца к Оскару

Несмотря на полное отсутствие маркетинга, этот скромный проект стал не только хитом у зрителей, но и настоящим триумфом в профессиональной среде. В 2023 году мультфильм получил премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Мальчик, крот, лис и конь» одинаково глубоко затрагивает зрителей всех возрастов. Детям он понятен на уровне простых фраз и мягких образов. Взрослые же улавливают в нём философские смыслы и эмоциональные ноты, которые трудно выразить словами.

Если вы ещё не видели эту ленту — выделите полчаса. Это редкий случай, когда телевизионный проект способен подарить не просто просмотр, а искреннее переживание.

Ранее мы писали про крутейший советский мультик, который снискал славу у иностранцев.