Статный итальянец: вас поразит, как выглядит единственный внук Аллегровой

За плечами певицы Ирины Аллегровой четыре брака, одна дочь у певицы всего одна – Лала от первого мужа Георгия Таирова. Лала также не стала многодетной матерью: ее единственный наследник – 25-летний Александр Барсегян.

У бабушки и внука прекрасные отношения – и иногда Александр сопровождает исполнительницу на светских мероприятиях.

Несколько лет назад молодой человек окончил факультет мировой политики МГУ и подумывает о карьере дипломата.

Александр Барсегян вырос настоящим восточным красавцем – под стать своей звездной родственнице. Молодой человек не освещает свою личную жизнь, поэтому девушкам остается только догадываться, если ли у наследника Аллегровой возлюбленная.