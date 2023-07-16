Статный англичанин: дочь Малинина нашла жениха, который очень похож на отца (фото)

Устинья Малинина давно перебралась в Великобританию, где и встретила свою судьбу. В феврале она получила предложение руки и сердца от возлюбленного по имени Зак. И теперь вовсю готовится к свадьбе.

Дочь Александра Малинина не скрывает, что влюблена по уши. В ее соцсетях часто появляются фотографии с любимым человеком. И поклонники отмечают, что звездная наследница нашла жениха, который очень похож на ее отца. Англичанин такой же высокий, статный и подтянутый, как его будущий тесть. Неудивительно, что Устинья не смогла устоять перед таким красавчиком.

Сейчас Малинина отдыхает на каникулах, которые проводит в Италии. Яркая блондинка опубликовала новый совместный кадр с будущим мужем, собравший множество лайков. Поклонники не нарадуются за 22-летнюю Устинья и твердят, как сильно с ней повезло ее избраннику.